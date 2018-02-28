В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия

28.02.2018 Программа "ООН-женщины" развернула деятельность в Абхазии, об этом на встрече с журналистами сообщила директор программы Абхазии Лиана Миканба.



"Цель нашей программы – помогать другим организациям, которые уже в Абхазии работают с проблемой гендерного неравенства, сексуального насилия, и домашнего насилия. Будем присылать сюда для сотрудничества с ними мировых экспертов в области психологии, юриспруденции, журналистики, которые имеют большой опыт в этой сфере и могут помочь профессионально проводить анализ проблемы для дальнейшего ее искоренения", – пояснила она.



На данном этапе участники программы планируют встречаться с представителями разных профессий, чтобы рассказать им о целях программы и проблеме гендерного неравенства.



"Также нам интересно знать мнение людей о проблеме сексуального и домашнего насилия. В дальнейшем мы планируем работать не только с организациями, которые занимаются решением проблемы гендерного неравенства, но и с жертвами сексуального и домашнего насилия. Хотим их поддерживать не только морально, но и экономически", – добавила Лиана Миканба.



Первая встреча участников программы "ООН женщины" прошла с журналистами.









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