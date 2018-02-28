.: Лента Новостей
  • Совфед ратифицировал соглашение о медстраховании граждан РФ в Абхазии
  • В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
  • На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия
  • СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек
  • Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
  • Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»
  • В мандаринах из Абхазии нашли мраморного клопа
  • GEM Fest готов перебраться в Абхазию
  • Россельхознадзор серьезно обеспокоен фитосанитарной обстановкой на территории Абхазии
  • По обвинению в убийстве Павла Ардзинба разыскивается россиянин славянской внешности

    •
     
    Совфед ратифицировал соглашение о медстраховании граждан РФ в Абхазии
    28.02.2018
    Совет Федерации ратифицировал соглашение о медицинском страховании и оказании медпомощи гражданам России, постоянно проживающим в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия. Об этом передает «Росбалт».

    Согласно документу, жители Абхазии с российскими паспортами получат право на получение медпомощи в медучреждениях Краснодарского края. В свою очередь, в Абхазии появится пункты по выдаче полисов ОМС.

    На страховку смогут рассчитывать около 190 тыс. граждан России в Абхазии. Объем средств в системе ОМС на их страхование составит не менее 1,7 млрд рублей ежегодно, следует из сопроводительных материалов к документу.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия