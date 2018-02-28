Совфед ратифицировал соглашение о медстраховании граждан РФ в Абхазии

28.02.2018 Совет Федерации ратифицировал соглашение о медицинском страховании и оказании медпомощи гражданам России, постоянно проживающим в оккупированном Россией грузинском регионе Абхазия. Об этом передает «Росбалт».



Согласно документу, жители Абхазии с российскими паспортами получат право на получение медпомощи в медучреждениях Краснодарского края. В свою очередь, в Абхазии появится пункты по выдаче полисов ОМС.



На страховку смогут рассчитывать около 190 тыс. граждан России в Абхазии. Объем средств в системе ОМС на их страхование составит не менее 1,7 млрд рублей ежегодно, следует из сопроводительных материалов к документу.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>