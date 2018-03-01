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    Оккупанты задержали гражданина Грузии
    01.03.2018
    Абхазские бандформирования вместе с российскими оккупационными силами задержали гражданина Грузии Малхаза Цурцумия по обвинению "в незаконном пересечении границы", как они называют абхазскую линию российской оккупации.

    Уроженец и житель грузинского города Зугдиди был задержан в пункте пропуска «Ингури» при попытке перейти на оккупированную территорию, сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на информацию абхазского СГБ.

    В Гальском ОВД возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.


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