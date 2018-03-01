Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи

Семья Нугзара Цурцумия, задержанного российскими оккупантами по обвинению в пересечении т.н. границы, просит власть о помощи.



По заявлению родственников задержанного, Цурцумия пришел к линии оккупации на ингурском мосту туда, где находится пост, в нетрезвом состоянии, во время чего оккупанты задержали его. Затем задержанный связался с семьей по телефону т.н. российского пограничника, и сообщил о задержании.



По информации абхазских СМИ, правоохранители де-факто Республики Абхазия начали расследование дела жителя Зугдиди Малхаза Цурцумия, задержанного по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы.



По их же сообщению, российские т.н. пограничники задержали Малхаза Цурцумия, 1979 года рождения, в Гальском районе, у пропускного пункта "Ингури".



"Он старался пересечь границу незаконно, не имея при себе необходимую документацию для пересечения государственной границы. Группа следственного отдела Гали Министерства внутренних дел возбудила дело по статье "Незаконное пересечение государственной границы Абхазии". Проводятся оперативно-следственные действия"- сказано в заявлении де-факто











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>