.: Лента Новостей
  • В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
  • Семья задержанного оккупантами Цурцумия просит власть о помощи
  • В Сочи задержали мужчину из Абхазии с крупной партией героина
  • Оккупанты задержали гражданина Грузии
  • Совфед ратифицировал соглашение о медстраховании граждан РФ в Абхазии
  • В Абхазии занялись проблемой гендерного неравенства и семейного насилия
  • На встрече в Гали делегация Тбилиси потребовала освободить Малхаза Цурцумия
  • СГБ: В 2017 году на абхазской линии оккупации были задержаны 1000 человек
  • Жительница Уфы продавала липовые путёвки в Абхазию
  • Китайская компания планирует восстановить Ткварчельскую «Шахту ГЭС»

    •
     
    В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов
    05.03.2018
    Сухумская городская коллегия адвокатов была ограблена, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Палаты адвокатов Абхазии Иван Зарандия.

    "Грабители взломали двери и раскрыли все сейфы. Мы получили зарплату в четверг вечером, злоумышленники похитили 40 тысяч рублей", — добавил он.

    Как прокомментировали в пресс-службе МВД, 2 марта с заявлением о краже обратилась председатель Сухумской городской коллегии адвокатов №1.

    "Выездом на место следственно-оперативной группой установлено, что в ночь на 2 марта неустановленным лицом, проникшим путем взлома дверей в помещение адвокатского бюро "Азинхьчара", расположенного по улице Конфедератов дом 37, совершена кража денег в сумме 40.000 рублей", — отмечает пресс-служба МВД.

    По данному факту возбуждено уголовное дело.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия