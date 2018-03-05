В Сухуми ограбили городскую коллегию адвокатов

Сухумская городская коллегия адвокатов была ограблена, сообщил корреспонденту Sputnik председатель Палаты адвокатов Абхазии Иван Зарандия.



"Грабители взломали двери и раскрыли все сейфы. Мы получили зарплату в четверг вечером, злоумышленники похитили 40 тысяч рублей", — добавил он.



Как прокомментировали в пресс-службе МВД, 2 марта с заявлением о краже обратилась председатель Сухумской городской коллегии адвокатов №1.



"Выездом на место следственно-оперативной группой установлено, что в ночь на 2 марта неустановленным лицом, проникшим путем взлома дверей в помещение адвокатского бюро "Азинхьчара", расположенного по улице Конфедератов дом 37, совершена кража денег в сумме 40.000 рублей", — отмечает пресс-служба МВД.



По данному факту возбуждено уголовное дело.









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