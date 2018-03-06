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    Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии
    06.03.2018
    25 февраля текущего года сотрудниками управления уголовного розыска т.н. МВД Абхазии задержан Касумов Ислам Шараниевич 1990 г.р. жит. Республики Чечня, у которого при личном досмотре обнаружена и изъята ручная граната и наркотическое вещество «марихуана» общим весом 10,205 гр.

    Согласно справке экспертно-криминалистического центра МВД граната является боевой и относится к категории боеприпасов.

    За незаконное хранение наркотического вещества в крупном размете, а так же хранение боеприпасов, в отношении гражданина Касумова возбуждено уголовное дело. Ислам Касумов заключен под стражу.


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