Чеченца с гранатой и «марихуаной» задержали в Абхазии

25 февраля текущего года сотрудниками управления уголовного розыска т.н. МВД Абхазии задержан Касумов Ислам Шараниевич 1990 г.р. жит. Республики Чечня, у которого при личном досмотре обнаружена и изъята ручная граната и наркотическое вещество «марихуана» общим весом 10,205 гр.
Согласно справке экспертно-криминалистического центра МВД граната является боевой и относится к категории боеприпасов.
За незаконное хранение наркотического вещества в крупном размете, а так же хранение боеприпасов, в отношении гражданина Касумова возбуждено уголовное дело. Ислам Касумов заключен под стражу.