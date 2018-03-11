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    Женщину расстреляли в центре Сухуми
    11.03.2018
    В центре Сухуми, на проспекте Мира, расстреляли молодую женщину Гульгаз Мамедову. Информацию подтверждает пресс-служба т.н. МВД Абхазии.

    "Убийца — некий Виктор Джанба, а жертва — Мамедова. Виновник явился с повинной, он задержан", — уточнили в пресс-службе ведомства.

    В МВД уточнили, что убийца использовал огнестрельное оружие.

    Следует отметить, что Гульгаз Мамедоване не впервые попадает на страницы СМИ. 3 июня 2015 года в сухумском суде рассматривалось исковое заявление, поданное гражданкой России Гульгаз Мамедовой об определении места жительства малолетнего ребенка Джанба Баграта Викторовича.

    Отец мальчика Виктор Джамба забрал ребенка у своей гражданской супруги. Не сумев договориться мирным путем с отцом ребенка о месте проживания сына, Мамедовой пришлось обратиться в суд.

    По версии истца, Гульгаз не выполняла назначения врачей и не сумела обеспечить необходимое лечение их совместному ребенку, и после того, как его гражданская жена заявила, что планирует уехать на заработки в Россию, он решил забрать ребенка.


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