Женщину расстреляли в центре Сухуми

В центре Сухуми, на проспекте Мира, расстреляли молодую женщину Гульгаз Мамедову. Информацию подтверждает пресс-служба т.н. МВД Абхазии.
"Убийца — некий Виктор Джанба, а жертва — Мамедова. Виновник явился с повинной, он задержан", — уточнили в пресс-службе ведомства.
В МВД уточнили, что убийца использовал огнестрельное оружие.
Следует отметить, что Гульгаз Мамедоване не впервые попадает на страницы СМИ. 3 июня 2015 года в сухумском суде рассматривалось исковое заявление
, поданное гражданкой России Гульгаз Мамедовой об определении места жительства малолетнего ребенка Джанба Баграта Викторовича.
Отец мальчика Виктор Джамба забрал ребенка у своей гражданской супруги. Не сумев договориться мирным путем с отцом ребенка о месте проживания сына, Мамедовой пришлось обратиться в суд.
По версии истца, Гульгаз не выполняла назначения врачей и не сумела обеспечить необходимое лечение их совместному ребенку, и после того, как его гражданская жена заявила, что планирует уехать на заработки в Россию, он решил забрать ребенка.