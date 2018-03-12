Россельхознадзор вводит запрет на ввоз мандаринов из Абхазии

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12.03.2018 Россельхознадзор усилит досмотр багажа въезжающих из Абхазии – временные ограничения вводятся с 12 марта из-за «нового» для России вредителя, коричнево-мраморного клопа, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Досматриваться будут, в том числе, ручная кладь и багаж граждан.



«Надзорный орган рекомендует не ввозить из Абхазии саженцы, фрукты (особенно цитрусовые) и овощи ни в ручной клади, ни в багаже, ни автотранспортом. В случае обнаружения любой подкарантинной продукции и при невозможности ее возврата она будут денатуринована и уничтожена. Самолеты и машины, прибывающие с юга России, будут досматриваться особенно тщательно», – говорится в сообщении.



Вредитель, включенный в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза всего 15 месяцев назад, 30 ноября 2016 года, крайне быстро распространяется по территории России. Впрочем, по данным экспертов, он распространился на Южном Кавказе именно с территории России, и попал клоп туда с лесоматериалами для Олимпиады в Сочи.



Коричнево-мраморный клоп – агрессивный многоядный вредитель, питается более чем на 100 видах растений из 49 семейств. Наибольший вред причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь, винограду). Может повреждать практически все овощные, бахчевые, зерновые культуры, декоративные растения, сорную растительность. В южных регионах РФ вредитель может давать несколько поколений в год. По предварительным подсчетам, экономический ущерб от паразита в случае его акклиматизации и широкого распространения в России, может превысить 2 млрд рублей.



Специалисты Управления Россельхознадзора по Челябинской области считают, что вероятность акклиматизации у коричнево-мраморного клопа на Южном Урале высокая, так как вид способен переносить отрицательные температуры в период зимовки, обладает высокой плодовитостью и, как следствие, высокой адаптивностью к кормовым растениям и климатическим условиям.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Россельхознадзора по Челябинской области









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