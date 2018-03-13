Цихелашвили: Непонятна критика оппозиции в связи с готовностью к прямому диалогу с абхазами и осетинами

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13.03.2018 По заявлению государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили, в "Государственной стратегии вовлеченности", принятой в 2010 году, есть запись о разработке статус-нейтральных механизмов для отношений с представителями контролирующей Абхазию и Цхинвальский регион власти.



Соответственно, по словам государственного министра, непонятны критические комментарии оппозиции о готовности к прямому диалогу с абхазами и осетинами, особенно той части, которая сама была включена в разработке вышеназванной стратегии.



"Важнейшим направлением нашей миротворческой политики является именно урегулирование конфликта с Россией. Осуществляются переговоры в женевском формате, которые проводятся с широкой международной включенностью. Вторым значимым направлением является прямой диалог с абхазами и осетинами. Прецеденты этого у нас и раньше были в не политизированных форматах, и сейчас идут на общественном уровне, и важно, чтобы этому не мешали. В эти дни была сделана не одна неправильная интерпретация этого послания.



Хочу напомнить, что в рамках "Государственной программы вовлеченности", принятой в 2010 году, есть запись о том, что должны быть разработаны статус-нейтральные механизмы для отношений "с представителями власти, контролирующей Абхазию и Цхинвальский регион/Южную Осетию". Поэтому меня удивляют критические и непонятные комментарии оппозиции о готовности к прямому диалогу с абхазами и осетинами, особенно той части, которая сама была включена в разработке и утверждении этой стратегии. Мы и сегодня работаем по многим направлениям в рамках стратегии включенности, осуществляется не одна программа и проект. Естественно, у нас есть много новых инициатив и механизмов, связанных с целями включенности и примирения, и действенными шагами"- заявила Кетеван Цихелашвили.



Касательно повышения уровня участия в женевском формате, по словам Кетеван Цихелашвили, нагрузка предложения о повышении уровня участия в женевском процессе очень высокая, поскольку это является четкой готовностью с грузинской стороны, чтобы данный формат стал еще более эффективным, и был направлен непосредственно на поиск путей к урегулированию конфликта.













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