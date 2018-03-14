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    СГБ Грузии работает над освобождение задержанного в Абхазии гражданина Грузии
    14.03.2018
    Служба государственной безопасности (СГБ) подтверждает факт задержания в оккупированной Абхазии Георгия Зарандия. Как заявила руководитель службы по связям с общественностью СГБ Нино Гиоргобиани, о факте информирован Евросоюз и ведутся работы по его освобождению.

    «По горячей линии был подтвержден факт незаконного задержания Георгия Зарандия. Его задержали по обвинению незаконного пересечения т.н. границы.

    О данном факте проинформирован Евросоюз. СГБ работает над вопросом освобождения задержанного», — заявила Первому каналу Нино Гиоргобиани.

    12 марта в оккупированном Гальском районе по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы задержали жителя Зугдиди Георгия Зарандия.


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