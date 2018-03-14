Прогресс в Женевских дискуссиях является источником стабильности для Грузии - Квирикашвили

14.03.2018 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили считает, что ответ МИД России на его призыв сделать встречные шаги по нормализации отношений оставляет пространство для обсуждения.



"Хочу обязательно сказать об ответе, который мы получили от Российской Федерации. Конечно, многое может быть неприемлемо в этом ответе, однако обязательно надо отметить, что этот ответ оставляет пространство для обсуждения, и мы должны сделать все, чтобы это пространство создать", - сказал в среду на заседании правительства Г.Квирикашвили.



Он отметил, что в рамках действующего формата Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье необходимо сделать шаги, которые могут принести хотя бы небольшой прогресс.



"Этот прогресс является источником стабильности Грузии. В этом неспокойном мире сегодня нашей стране необходима возможность обеспечения стабильной жизни. Мы надеемся, что абсолютное большинство нашего населения здраво оценивает все, что происходит в нашей стране", - сказал Г.Квирикашвили.



Он подчеркнул, что каждый шаг возглавляемого им правительства направлен на укрепление интересов Грузии. "Когда нашей стране необходимо, и когда речь идет о недопущении очень серьезных провокаций, обеспечении стабильности, мы, политики должны сделать все для снижения напряженности, даже в случае, если все это проходит через наш собственный имидж", - сказал Г.Квирикашвили.



По его словам, сегодня в Грузии весьма нездоровая политическая обстановка, большой ущерб которой наносят острые патриотические заявления. "Эта обстановка может подтолкнуть политиков к шагам, которые принесут непоправимые результаты для нашей страны", - заявил Г.Квирикашвили.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>