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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Как грузинская сторона помогает абхазским и осетинским пациентам с лечением гепатита С и ВИЧ/СПИД

14.03.2018 Абхазские и осетинские пациенты наряду с разными государственными программами здравоохранения Грузии пользуются государственной программой элиминации гепатита С и "ВИЧ-инфекции/СПИД".



Согласно информации Министерства труда, здравоохранения, и социальной защиты Грузии, в 2016-2018 годы в рамках программы СПИД Глобального фонда, и государственной программы "ВИЧ-инфекция/СПИД" в центре СПИД Сухуми проводится лечение и уход за болеющими ВИЧ-инфекцией и СПИД, превенция передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, и программа сокращения вреда "Шприц и игла" для пользователей инъекционных наркотиков.



В рамках программы, по информации Минздрав, "регулярно происходит поставка АРВ (антиретровирусных) медикаментов для лечения лиц, болеющих ВИЧ-инфекцией/СПИД, проживающих на оккупированных территориях".



По той же официальной информации, в последний раз в ноябре 2017 года этим пациентам из запасов Глобального фонда поставили медикаменты стоимостью 96 751,28 лари, и в рамках государственной программы "ВИЧ-инфекция/СПИД" препараты на 16 876,79 лари.



В Министерстве здравоохранения заявили "Нетгазете", что с 2016 года до конца января 2018 года число пациентов, находящихся на АРВ (антиретровирусном) лечении на данных территориях возросло с 416 до 478.



Кроме того, в ведомстве заявляют, что с целью повышения знания и компетенций местного медицинского персонала, и мониторинга программы осуществлялись регулярные командировки (как минимум два раза в год).



"В рамках программы снижения вреда в течение месяца в среднем до 800 пациентов получали услугу "Программы шприца и иглы". Программа снабжалась необходимыми расходными материалами из Тбилиси. Последняя поставка расходных материалов была осуществлена в ноябре 2017 года, и был передан расходный материал стоимостью 16 280,93 лари (шприцы, иглы, тест-системы и др.).



Еще одной программой, в рамках которой абхазские и осетинские пациенты могут воспользоваться лечением, является программа элиминации гепатита С.



По информации министерства, с 25 мая 2017 года пользователями данной программы числятся лица с нейтральным удостоверением личности и нейтральным пассажирским документом. Соответственно, с этого периода, по той же официальной информации, в государственной программе зарегистрированы 10 таких пациентов, 5 уже получают лечение.



Согласно информации Министерства здравоохранения Грузии, в рамках "Государственной программы реферальной помощи" количество пациентов, перевезенных из Абхазии в медицинские учреждения Грузии, и израсходованные на них бюджетные средства растущие.



В целом с 2015 года до 19 июня 2017 года из бюджета Грузии на абхазских и осетинских пациентов потрачено более чем 12 миллионов лари.



Грузинская сторона, во избежание спекуляций этим вопросом, редко говорит о статистике абхазских и осетинских пациентов, приехавших на лечение.









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