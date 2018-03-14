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    Русских снайперов в Абхазии учат стрелять винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез»
    14.03.2018
    Снайперы российской оккупационной военной базы в Абхазии в рамках проведения тактических полевых занятий совершенствуют навыки поражения целей из штатных снайперских винтовок СВД, СВ-98 и ВСС «Винторез».

    В ходе плановых мероприятий боевой подготовки на горно-лесистом полигоне Цебельда (Очамчирский район) военнослужащие в составе боевых пар отрабатывают порядок синхронного произведения выстрела по групповым мишеням (манекен) на дальностях до 500 м.

    Ранее на занятиях снайперы отработали практику ожидания противника в неподвижном состоянии (1-2 часа), ведения разведки целей и определения расстояния до них с применением различных современных технических средств наблюдения и прицеливания, в том числе переносных лазерных приборов разведки ЛПР-3.

    ВСС «Винторез» оснащена дневной и ночной оптикой, бронебойными патронами и интегрированным устройством для ведения скрытной стрельбы.

    Всего в полевых занятиях принимают участие около 100 военнослужащих соединения.




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