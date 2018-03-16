В Абхазии возрос уровень преступности

В 2017 году в Абхазии зафиксирован рост преступности. Об этом заявил первый заместитель генпрокурора марионеточного режима Абхазии Георгий Аршба. По его словам, в Абхазии растет число убийств и количество преступлений, совершенных группой лиц с применением оружия.



ЗаА прошлый год было зафиксировано 910 преступлений различной степени тяжести, в то время как годом ранее – 772 преступления. Процент раскрываемости составляет 67,1.



За отчетный период 2017 года в Абхазии было возбуждено 32 дела об убийствах с покушениями. Одним из самых резонансных стало убийство российского туриста Андрея Кабанова. В июле 2017 года москвич вместе с семьей, детьми и друзьями отдыхал в Гудаутском районе в устье реки Аапста. 11 июля двое задержанных позже граждан Абхазии в масках, с автоматом и ножом совершили разбойное нападение на группу отдыхающих. В результате завязавшейся драки Андрей Кабанов получил ножевое ранение в грудь и позже скончался в больнице.



Подводя итоги 2017 года Аршба отметил рост преступлений, совершенных группой лиц с применением огнестрельного оружия, сопряженное с проникновением в жилища.



Увеличилось число правонарушений, совершенных несовершеннолетними. В 2017 году было вынесено более ста приговоров по статьям «незаконный оборот наркотиков» (154 уголовных дела) и «кража» (105 уголовных дел).









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