Лидер марионеточного режима Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на выборах президента России.



По его мнению, это событие важно не только для России, но и не менее важно для Абхазии.



"Я считаю, что в России должен быть сильный руководитель, надеюсь на то, что так и произойдет. Россия должна быть сильной не только в военном, но и в экономическом и во всех остальных отношениях", - сказал Хаджимба журналистам после того, как опустил свой бюллетень в урну для голосования.



Напомним, что выборы президента России не проводятся на территории Грузии за исключением оккупированных Россией территорий.











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