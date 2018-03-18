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    Абхазские марионетки выбирают президента России
    18.03.2018
    Лидер марионеточного режима Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на выборах президента России.

    По его мнению, это событие важно не только для России, но и не менее важно для Абхазии.

    "Я считаю, что в России должен быть сильный руководитель, надеюсь на то, что так и произойдет. Россия должна быть сильной не только в военном, но и в экономическом и во всех остальных отношениях", - сказал Хаджимба журналистам после того, как опустил свой бюллетень в урну для голосования.

    Напомним, что выборы президента России не проводятся на территории Грузии за исключением оккупированных Россией территорий.




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