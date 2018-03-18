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    Два убийства совершены в Гагре
    18.03.2018
    17 марта в Гагре совершено сразу два убийства.

    Днем был застрелен Михаил Барциц, 1960 года рождения. Покушение на него произошло в Гагре примерно в 14.30, 17 марта 2018 года Барциц скончался от огнестрельных ранений. Уголовное дело возбуждено по статьям умышленное убийство и незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

    Вечером 17 марта в отделении реанимации ЦРБ Гагрского района был убит Рамин Хашиг. По данным следствия, убийство было совершено из мести за смерть Михаила Барциц.

    "Группой неустановленных лиц, из числа родственников Михаила Барциц из мести за его смерть было совершено умышленное убийство Рамина Хашиг, 1981 года рождения, с использованием предположительно пистолета "Макарова", – сообщает прокуратура.

    По факту убийства Рамина Хашиг также возбуждено уголовное дело. Пока никто не задержан.


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