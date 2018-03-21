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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Гали прошла очередная встреча в рамках МПРИ

21.03.2018 Одним из главных вопросов в ходе встречи в рамках МПРИ в Гали было освобождение грузинских заключенных, находящихся на территории оккупированной Абхазии.



По завершении встречи начальник аналитического департамента СГБ Грузии Кахабер Кемоклидзе подтвердил информацию об освобождении абхазскими сепаратистами задержанного в марте жителя Поти Июрия Гобечия. Он был задержан 7 марта.



По информации Кемоклидзе, до сих пор в Абхазии незаконно удерживаются задержанные у моста Энгури в фесрале и марте жители Зугдиди Малхаз Цурцумия и Георгий Зарандия.



"На сегодняшней встрече также особое внимание было уделено задержанию тех граждан Грузию в прошлом месяце. С этой точки зрения необходимо отметить дело Юрия Гобечия. Де-факто власть подтвердила, что этот человек на данный момент освобожден, однако до сих пор пребывает в регионе (на оккупированной территории - ред.). В отношении остальных, они находятся в т.н. тюрьме и по ним ведется дознание со стороны де-факто властей. Мы призвали участников встречи проявить максимальную лояльность для освобождения этих людей в кратчайшие сроки", - заявил Кемоклидзе.



По его словам, абхазская сторона воздерживается называть общее число задержанных граждан Грузии, так как среди них есть и жители оккупированных территорий, которые не желают говорить на эту тему.



На сегодняшней встрече Тбилиси вновь потребовал выдачи Рашида Канджи-Оглы, убийцы гражданина Грузии Гиги Отхозория. По словам Кемоклидзе, в этом отношении данность не изменилась - абхазская сторона отказывается его выдавать.



Очередная встреча в рамках МПРИ в Гали пройдет 25 апреля.











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