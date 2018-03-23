Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное На совете ОБСЕ осудили проведение выборов президента России в оккупированных Абхазии и Цхинвали

23.03.2018 22 марта 2018 года на задании постоянного совета ОБСЕ делегация Грузии осудила проведенные в оккупированных регионах Грузии президентские выборы Российской Федерации, во время которых на месте были открыты 33 избирательных участка.



Грузинская делегация подчеркнула, что данное действие является еще одним очевидным примером оккупации Абхазии и Цхинвальского региона Грузии, и очередным незаконным шагом к их фактической аннексии.



В заявлении делегации Грузии отметили, что российские парламентские и президентские выборы проводятся на оккупированных территориях Грузии в условиях, когда начиная с 2000-х годов Москва осуществляет массовую незаконную и насильственную паспортизацию населения, оставшегося в Абхазии и Цхинвальском регионе, а сотни тысячи вынужденно перемещенных в результате этнической чистки по-прежнему лишены возможности вернутся в свои дома.



Грузинская сторона также осудила президентские выборы Российской Федерации, проведенные в оккупированном Крыме и городе Севастополе, и поддержала суверенитет и территориальную целостность Украины в международно признанных границах. Представитель Грузии подчеркнул, что Российская Федерация нарушает нормы международного права, и призвал международное содружество дать должную оценку незаконным действиям Российской Федерации на оккупированных территориях Грузии и Украины.



В заявлении, сделанном от имени 28 стран ЕС, к которому присоединились: бывшая Республика Югославии Македония, Черногория, Албания, Лихтенштейн, Исландия, Норвегия, Украина и Канада, наряду с осуждением выборов, проведенных в Абхазии и Цхинвальском регионе Грузии, еще раз подчеркнули твердую поддержку Евросоюза по отношению суверенитета и территориальной целостности Грузии в ее международно признанных границах.



Представитель США осудил проведение российских президентских выборов в оккупированных регионах Абхазии и Южной Осетии. США еще раз поддержали территориальную целостность Грузии, и подчеркнули, что эти территории являются составной частью Грузии. В заявлении отметили, что такие действия России мешают процессу международных женевских переговоров.



Следует отметить, что заявления по данному вопросу были сделаны также на заседании постоянного света ОБСЕ 15 марта 2018 года. Делегация Грузии осудила намерение Российской Федерации о проведении президентских выборов России в Абхазии и Цхинвальском регионе, жесткое заявление в связи с этим сделал также представитель Канады.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>