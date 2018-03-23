Лукашенко: Грузины меня приятно удивили, а в Сухуми непонятная ситуация

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23.03.2018 Президент Беларуси признался, что «грузины его удивляют» — находящийся в Тбилиси с официальным визитом Александр Лукашенко отмечает, что выполняются практически все намеченные с Грузией планы сотрудничества.



Во время первого визита Лукашенко в Тбилиси в 2015 году была поставлена задача достичь уровня товарооборота между государствами в 100 миллионов долларов. Спустя три года белорусский лидер заявил, что уже в текущем году страны смогут преодолеть отметку в 200 миллионов долларов во взаимной торговле.



«Вы, уважаемые братья-грузины, меня, честно, очень удивили. Я, наверное, в политике больше, чем кто-либо из здесь присутствующих. Тем более в этой должности. И встречался с разными людьми, разными делегациями. Порой очень много обещаний, разговоров, напутствий, желания завтра же горы свернуть. Проходит полгода — два-три, а элементарные вопросы не решаются», — заявил Лукашенко в Тбилиси.



Президент Беларуси признался, что поначалу думал, что так может быть и в случае с Грузией. «Того, что наши грузинские коллеги так сработают, искренне признаюсь, я не ожидал. Поэтому я без лести вам говорю: вы меня приятно удивили, вы просто молодцы в этом плане, и, наверное, за вами большое будущее», — подчеркнул белорусский лидер.

Во время нынешнего визита Лукашенко не упустил случая сравнить ситуацию в Тбилиси и в Абхазии, которая не котролируется центральными властями Грузии и объявлена правительством оккупированной Россией территорией.



«Я лишь второй раз посещаю Тбилиси. Ранее я был в Сухуми…но сейчас, к сожалению, там создалась непонятная ситуация… никто не может туда поехать и этот прекрасный край превратился во что — то непонятное….. поэтому, сюда я всегда приезжаю с трепетом и ожидаением того, что здесь живет очень теплый, честный народ, такой же как в Беларуси», — сказал Лукашенко.



Следует отметить, что Лукашенко не в первый раз высказывается по поводу Абхазии. Во время своего официального визита в Тбилиси в 2015 году белорусский лидер сказал знаменитую фразу о том, что «в Грузии он во второй раз», так как «в первый раз побывал в Сухуми».



Как уже сообщалось, накануне Александр Лукашенко и Георгий Маргвелашвили провели переговоры и подписали рамочное соглашение о развитии сотрудничества двух стран. Представители государственных делегаций подписали десять соглашений, направленных на усиление сотрудничества между Грузией и Республикой Беларусь в сферах сельского хозяйства, образования и банков.









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