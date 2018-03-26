Визит в Абхазию не отражает официальную позицию Иордании - Атеф Таравне

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26.03.2018 Спикер Представительской палаты Иордании Атеф Таравне обращается с письмом к председателю парламента Грузии Ираклию Кобахидзе. В нем, в частности, говорится:



"В связи с визитом последнего времени некоторых членов Представительской палаты в Абхазию хотим особо отметить, что это был частный визит, и он не отражает официальную позицию Представительской палаты Иордании, которая соответствует официальной позиции Хашимитского государства Иордании в связи с Абхазией, отражающей уважение к территориальной целостности и суверенитету Грузии".



"Ваше превосходительство, господин председатель парламента Грузии, для меня большая честь приветствовать вас, и выразить громадную благодарность за ваше усилие, направленное на укрепление сотрудничества между нашими странами, и хочу пожелать вам успехов в вашей деятельности.



На этом положительном фоне должен выделить несколько вопросов:



1. Ваш визит последнего времени в Хашимитское Государство Иордании был весьма успешным с точки зрения укрепления двухсторонних связей между нашими странами;

2. Нам хорошо известны существующие в вашем регионе политические вопросы, и их влияние на международном уровне;

3. Представительская палата не может запретить своим членам посетить какую-либо часть мира;

4. В связи с последним визитом некоторых членов Представительской палаты в Абхазию, хотим особо отметить, что это был частный визит, и он не отражает официальную позицию Представительской палаты Иордании, которая соответствует официальной позиции Хашимитского Государства Иордании в связи с Абхазией, отражающей уважение к территориальной целостности и суверенитету Грузии.



И наконец, хотим поблагодарить вас за вашу поддержку о создании грузинско-иорданской парламентской группы дружбы, которая, очень надеемся, что будет содействовать улучшению отношений и установлению диалога, а также обеспечит постоянную поддержку двухсторонних отношений.



Очень надеемся, что в будущем наше сотрудничество, и обменные визиты будут еще более интенсивными.



С уважением, Атеф Таравне, спикер Представительской палаты Иордании"- сказано в письме.











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