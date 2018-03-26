Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Спикер парламента Грузии рассказал IPU о нарушениях со стороны России

26.03.2018 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, который участвует в 138-й сессии ассамблеи Межпарламентского союза (IPU), в своем выступлении на сессии главный акцент сделал на нарушениях, допускаемых по отношению Грузии Россией. Об этом сообщает пресс-служба парламента Грузии.



«Россия оккупировала 20% территорий Грузии, незаконно разместила свои войска на оккупированных территориях, содействует сохранению оккупантских режимов в Абхазии и Цхинвальском регионе и с помощью этих режимов постоянно нарушает права человека — похищает и убивает мирных граждан», — заявил Кобахидзе.



В качестве примера таких нарушений он привел факт гибели в оккупированном Цхинвальском регионе гражданина Грузии Арчила Татунашвили. По заявлению Ираклия Кобахидзе, Татунашвили скончался «в результате пыток, которым его подвергли в Цхинвали».



Главной темой форума было «Усиление глобального режима для мигрантов и беженцев: необходимость проведения основанной на доказательствах политики». Большое внимание спикер грузинского парламента уделил проблемам беженцев, в которых, по его определению, опять-таки виновата Россия. Кобахидзе представил на сессии национальную стратегию правительства Грузии по эффективному управлению миграцией и проблемами беженцев.



«В течение 25 лет Грузия постоянно стояла перед огромной проблемой обеспечения жильем тех 280 тысяч вынужденно перемещенных лиу, которые были изгнаны из конфликтных регионов Абхазии и Цхинвали, так называемой Южной Осетии… Эти территории были незаконно и насильственно оккупированы в результате военной агрессии, совершенной Российской Федерацией против суверенного грузинского государства в 2008 году, что привело к существенному росту числа вынужденно перемещенных лиц и беженцев и одновременно еще больше ухудшило состояние прав человека на оккупированных территориях», — сообщил председатель парламента Грузии.



Он также подчеркнул, что несмотря на наличие сотен тысяч собственных вынужденных переселенцев Грузия продолжает принимать тысячи международных мигрантов. По информации Ираклия Кобахидзе, в 2015 году Грузия приняла 1499 соискателей убежища, в 2016 году — 947 человек, а в 2017 году — 951 иностранного мигранта. В настоящее время под международной защитой в Грузии находятся 1477 человек, из которых 450 — беженцы, а остальные 1027 — лица с гуманитарным статусом.



«В течение 20 лет Грузия была в основном страной происхождения международной миграции, а сегодня мы принимаем международных мигрантов», — констатировал спикер.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>