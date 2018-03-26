На дереве в Сухуми найдены останки мужчины, погибшего от взрыва

26.03.2018 Звонок об обнаружении останков человека на дереве в дежурную часть МВД поступил в 11 часов 30 минут. Об этом, как передает "Спутник", сообщил представитель марионеточного режима Абхазии Аслан Кобахия.



"Жители увидели тело мужчины на дереве. Выехали на место сотрудники МВД, СГБ, МЧС, Прокуратуры. Подтверждается, что имел место взрыв, по словам жителей, в 9 часов 30 минут. На месте найдены части тела погибшего", — констатировал Кобахия.



Он уточнил, что ЧП произошло в 50-70 метрах от железной дороги. Кобахия рассказал, что установить личность погибшего пока невозможно, так как тело сильно изуродовано.



"Обращаюсь к населению, если кто-то пропал без вести или не вернулся домой, или видел, как все произошло, просим сообщить в МВД, МЧС, СГБ или прокуратуру Сухуского района или в Генеральную прокуратуру", — сказал Аслан Кобахия.



На месте происшествия работают местные правоохранители.









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