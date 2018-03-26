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    В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии
    26.03.2018
    Накануне, 25 марта, в Выборгском районе Петербурга мужчина зарезал своего собутыльника. Об этом НЕВСКИМ НОВОСТЯМ сообщили в правоохранительных органах.

    25 марта около 16:00 в одной из квартир дома № 34/12 по проспекту Художников неработающий мужчина 1996 года рождения выпивал спиртные напитки вместе с жителем Абхазии 1975 года рождения. Мужчины поссорились, и тогда 22-летний парень взял в руки нож и убил собеседника.

    К месту происшествия прибыла полиция. Сотрудники правоохранительных органов задержали убийцу. В отношении него теперь возбуждено уголовное дело.


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