В Петерубрге мужчина зарезал собутыльника из Абхазии

Накануне, 25 марта, в Выборгском районе Петербурга мужчина зарезал своего собутыльника. Об этом НЕВСКИМ НОВОСТЯМ сообщили в правоохранительных органах.
25 марта около 16:00 в одной из квартир дома № 34/12 по проспекту Художников неработающий мужчина 1996 года рождения выпивал спиртные напитки вместе с жителем Абхазии 1975 года рождения. Мужчины поссорились, и тогда 22-летний парень взял в руки нож и убил собеседника.
К месту происшествия прибыла полиция. Сотрудники правоохранительных органов задержали убийцу. В отношении него теперь возбуждено уголовное дело.