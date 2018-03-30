Венесуэльская оппозиция выступает за отмену признания Абхазии и Цхинвальского региона

Член объединенной оппозиции Венесуэлы и активист Херман Диас считает, что после свержения авторитарного режима Николаса Мадуро новое правительство должно упразднить признание независимости оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона, что произошло во время Уго Чавеса.
"После свержения авторитарного режима Мадуро правительство окажется перед громадными вызовами. Новое демократическое правительство получит в наследство экономический и гуманитарный кризис, с чем должно справиться с финансовой помощью Соединенных Штатов Америки и Евросоюза. Новое правительство должно изменить многое, многие уродливые законы, которые достанутся по наследству от прежней ультралевой власти. В том числе признание оккупированных, незаконно существующих двух государств, Абхазии и т.н. Южной Осетии. Я уверен, это признание будет аннулировано"- заявил Херман Диас в эксклюзивном интервью "Первому каналу".
По его же словам, сближение Венесуэлы с Российской Федерацией в период чавизма принесло стране одни бедствия.
Диас член, и активист молодежного крыла объединенной оппозиции. Он активно включен в протестные акции против Николаса Мадуро.
Во время протестных акций 2014 года Хермана Диаса задержали вместе с лидером оппозиции Леопольдом Лопестанером. Он создал на Facebook медиа платформу, посредством которой распространяет правильную информацию о Венесуэле. По его словам, Мадуро строго контролирует СМИ в Венесуэле, и борется с реальностью дезинформацией.
Херман Диас считает, что Мадуро сфальсифицирует выборы 20 мая, в чем ему будут содействовать наблюдатели, приехавшие из России и Никарагуа.
"К сожалению, сегодня в Венесуэле настолько тяжелое положение, что не надеюсь, что выборы изменят ситуацию. Нам по-прежнему придется продолжить борьбу на улице. Это тот случай, когда режим должен быть свергнут не выборами, а силой. Это не Аргентина, и не какая-либо страна Европы. Здесь работает репрессивная машина, здесь крайняя бедность, Мадуро подчиняются армия и спецназ, а также нелегально сформированные вооруженные группировки, которые в 2017 году убивали демонстрантов во время акций"- заявил венесуэльский активист.
По его же словам, если режим не будет низложен уличными акциями, единственным выходом для спасения страны будет военная интервенция США.
В разговоре с "Первым каналом" Диас отметил, что венесуэльский народ чувствует больше поддержки администрации Трампа, чем в период президента Обамы.
"Другое дело, насколько оправдана военная интервенция, но если страна дойдет до гражданской войны, а этот риск существует, для того, чтобы остановить диктатуру Николаса Мадуро будет необходимо вмешательство Соединенных Штатов Америки"- заявил венесуэльский оппозиционер Херман Диас.