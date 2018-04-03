Кинематографистов всего мира призвали не нарушать законодательство Грузии

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03.04.2018 Проведение т.н. международного фестиваля короткометражных фильмов в оккупированной Абхазии – это попытка использования культуры в политических целях, заявляют в Национальном центре кинематографии Грузии.



Кинофестиваль, который был заявлен, как международный, открылся в Сухуми 2 апреля. На сайте мероприятия говорится, что в конкурсной программе фестиваля участвуют 32 короткометражных фильма, в том числе, несколько картин режиссеров из стран Европы.



В день открытия фестиваля Национальный центр кинематографии Грузии распространил заявление, в котором призвал кинематографистов со всего мира не нарушать грузинское законодательство, в том числе закон об оккупированных территориях.



«Мы считаем необходимым донести до международного сообщества следующее: Абхазский регион незаконно оккупирован [Российской Федерацией], откуда были изгнаны сотни тысяч внутренне перемещенных лиц и беженцев. В этой ситуации проведение подобного мероприятия является попыткой легитимации оккупационных режимов», — сказано в заявлении.



В Национальном киноцентре отметили, что успешно сотрудничают с киноцентрами, кинематографистами и престижными международными кинофестивалями, которые принимают разные страны, и пообещали использовать все возможности для информирования зарубежных коллег.



«Мы используем все возможности для донесения указанной информации до наших зарубежных коллег для того, чтобы не были нарушены такие основополагающие принципы международного права, как территориальная целостность суверенного государства и неприкосновенность международно признанных границ», — заявили в киноцентре.



Абхазия, как и Цхинвальский регион Грузии, не контролируются центральными властями. Москва признала независимость этих территорий после августовской войны 2008 года. В свою очередь, Тбилиси разорвал дипотношения с Россией и официально признал эти регионы оккупированными территориями.









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