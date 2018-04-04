Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное «Шаг к лучшему будущему» — инициатива Тбилиси для Абхазии и Цхинвальского региона

04.04.2018 Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили выступил с новой инициативой «Шаг к лучшему будущему», которая направлена на улучшение гуманитарного и социально-экономического положения жителей Абхазии и Цхинвальского региона.



Новую инициативу премьер назвал «безальтернативным шагом на пути мирного и стабильного развития страны».

«Это новая мирная инициатива – «Шаг для лучшего будущего». Власти Грузии делают конкретный шаг в рамках политики примирения и включенности, цель которого – улучшить гуманитарное, социально-экономическое положение населения Абхазии и Цхинвальского региона, поощрить близ разделительных линий контакты, сообщения, отношения, основанные на общих интересах», — подчеркнул Квирикашвили.



«Это еще одно наше открытое заявление о том, что курс мирной политики, который взяли наши власти, обязательно продолжится, несмотря на многие вызовы. Это наш непоколебимый курс, который продолжится последовательно», — сказал премьер.



«Это тот шаг, который мы противопоставляем вызовам и, безусловно, этот шаг ставит целью восстановление доверия и активизацию процесса примирения», — подчеркнул Квирикашвили.



По словам премьера, пакет законодательных изменений мирной инициативы, который был разработан правительством с участием парламентского большинства, предусматривает три основных направления.



«Первое, это расширение и упрощение торговли вдоль разделительных линий путем создания новых возможностей. В рамках инициативы, через административные разделительные линии будет возможна поддержка и поощрение связанных с торговлей индивидуальных и общих бизнес-инициатив.



Второе – это создание дополнительных возможностей для получения качественного образования и упрощения доступа на каждой ступени образования, как внутри страны, так и за ее пределами.



Для нас важна молодежь, их образование и благополучие по обе стороны разделительной линии. Это именно то поколение, которое должно жить вместе в объединенной Грузии и принять участие в процессе строительства страны.



Третье – это создание такого механизма, который упрощает доступ к тем благам и выгодам, которые стали доступными в результате развития нашей страны, в том числе на пути евроинтеграции. Это право на безвизовое сообщение, свободную торговлю с Европой и так далее», — заявил премьер.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>