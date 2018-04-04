«Шаг к лучшему будущему» - мирная инициатива правительства Грузии





Пакет законодательных поправок мирной инициативы, который Правительство Грузии представляет Парламенту на рассмотрение, включает три основных направления:



- Поощрение, расширение и упрощение торговли через разделительные линии, создавая новые возможности;

- Создание дополнительных возможностей для качественного образования и упрощение доступа ко всем уровням образования как в стране, так и за рубежом;

- Упрощение доступа к различным льготам и благам для граждан, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе, включая создание новых нейтральных возможностей для идентификации жителей этого региона, что означает регистрацию с личным номером, не связанную с определением гражданства. А также, упрощение выдачи паспортов гражданина Грузии, гражданских актов и установления отдельных гражданских фактов.





Ознакомиться полностью с инициативами можно по ссылкам:





- «ШАГ К ЛУЧШЕМУ БУДУЩЕМУ» МИРНАЯ ИНИЦИАТИВА ПООЩРЕНИЕ ТОРГОВЛИ ЧЕРЕЗ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ



- «ШАГ К ЛУЧШЕМУ БУДУЩЕМУ» МИРНАЯ ИНИЦИАТИВА РАЗВИТИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ АБХАЗИИ И ЦХИНВАЛЬСКОГО РЕГИОНА/ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

На пресс-конференции, проведённой после заседания Правительства Грузии, Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили отметила те новые мирные инициативы, которые Правительство Грузии собирается осуществить для улучшения гуманитарного и социально-экономического положения, для получения материальных льгот, поощрения контактов через разделительные линии, свободного передвижения и поощрения отношений, основанных на общих интересах населения, проживающего в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии.Пакет законодательных поправок мирной инициативы, который Правительство Грузии представляет Парламенту на рассмотрение, включает три основных направления:- Поощрение, расширение и упрощение торговли через разделительные линии, создавая новые возможности;- Создание дополнительных возможностей для качественного образования и упрощение доступа ко всем уровням образования как в стране, так и за рубежом;- Упрощение доступа к различным льготам и благам для граждан, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе, включая создание новых нейтральных возможностей для идентификации жителей этого региона, что означает регистрацию с личным номером, не связанную с определением гражданства. А также, упрощение выдачи паспортов гражданина Грузии, гражданских актов и установления отдельных гражданских фактов.Ознакомиться полностью с инициативами можно по ссылкам:









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