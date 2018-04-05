Продукция с оккупированных территорий может продаваться в грузинских сетях с нейтральной маркировкой

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05.04.2018



Это предусмотрено новой мирной инициативой правительства Грузии "



В концепции идет разговор также о том, что лица, проживающие в Абхазии и Цхинвальском регионе смогут ввезти произведенную на месте продукцию на контролируемую Грузией территорию на основании осмотра сопутствующих документов (данные, указанные в документе, созданном в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии), и при необходимости проверки - на основании осмотра товара. К продукции также должны прилагаться определенные действующим в Грузии налоговым законодательством товарная накладная, налоговый инвойс, и исходя из специфики товара, другие документы (которые выписываются налоговым органом Грузии с использованием электронных средств, и обрабатываются электронно).



Экспорт товара, произведенного в Абхазии и Цхинвальском регионе, возможен через контролируемую территорию Грузии с сопровождением сертификата происхождения Грузии, и соответствующей маркировки продукта (напр. указание места регистрации предпринимателя). Декларирование товара будет осуществляться лицом со специальным или обычным статусом налогоплательщика, зарегистрированным на контролируемой территории Грузии. Выдача на товар сертификата происхождения, декларирование, проверка, связанные с выпуском на экспорт процедуры будут осуществляться Службой доходов соответственно законодательству Грузии.



Продукция, произведенная в Абхазии и Цхинвальском регионе, возможно, будет размещена на остальной территории (в торговых сетях) Грузии с использованием статус нейтральной маркировки.Это предусмотрено новой мирной инициативой правительства Грузии " Шаг к лучшему будущему ", преследующей целью поощрение торговли вдоль линии разделения. В частности, достаточно разместить на продукции имя производителя, город или поселение производства (например, Сухуми, Гагра, и т.д.), или/и адрес (с указанием улицы и номера). В случае необходимости статус-нейтральной маркировки, на продукции на внутреннем рынке будет размещен соответствующий штрих-код, который будет присвоен продукции соответственно составу. Наименование продукции, и размещенная на ней другого рода информация может быть нанесена также на абхазском языке.В концепции идет разговор также о том, что лица, проживающие в Абхазии и Цхинвальском регионе смогут ввезти произведенную на месте продукцию на контролируемую Грузией территорию на основании осмотра сопутствующих документов (данные, указанные в документе, созданном в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии), и при необходимости проверки - на основании осмотра товара. К продукции также должны прилагаться определенные действующим в Грузии налоговым законодательством товарная накладная, налоговый инвойс, и исходя из специфики товара, другие документы (которые выписываются налоговым органом Грузии с использованием электронных средств, и обрабатываются электронно).Экспорт товара, произведенного в Абхазии и Цхинвальском регионе, возможен через контролируемую территорию Грузии с сопровождением сертификата происхождения Грузии, и соответствующей маркировки продукта (напр. указание места регистрации предпринимателя). Декларирование товара будет осуществляться лицом со специальным или обычным статусом налогоплательщика, зарегистрированным на контролируемой территории Грузии. Выдача на товар сертификата происхождения, декларирование, проверка, связанные с выпуском на экспорт процедуры будут осуществляться Службой доходов соответственно законодательству Грузии.









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