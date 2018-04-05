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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Лица без гражданства Грузии, проживающие на оккупированных территориях, смогут получать общее, высшее и прообразование

05.04.2018



В частности, с целью расширения доступности государственных сервисов для лиц, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе, заработает новый статус-нейтральный механизм т.н. "индивидуального номера" (в последующем личный номер). Идентификация личности будет происходить на основании рассмотрения его биометрических данных (биометрическое фото) и имеющихся при себе документов, после чего ему будет присвоен личный номер, который будет храниться в соответствующей электронной системе, и вместе с биометрическими данными в последующем во время получения разных услуг станет основанием для идентификации личности.



Регистрация по личному номеру не означает установления, или присвоения гражданства для личности. В отличие от существующей до того регуляции и практики, лицо, зарегистрированное по личному номеру будет иметь возможность воспользоваться целым рядом государственных сервисов и без предоставления какого-либо документа, или в случае представления имеющегося при себе документа.



По мнению аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, данная инициатива еще больше упростит лицам, проживающим в Абхазии и Цхинвальском регионе, доступ к отдельным государственным сервисам в системе образования, такие как, например: электронная регистрация в государственные учреждения дошкольного воспитания, и зачисление в частные дошкольные учреждения. Электронная регистрация в общеобразовательных государственных учреждениях, и зачисление в частные школы. Электронная регистрация на Единые национальные экзамены, и зачисление в действующие в Грузии высшие образовательные учреждения, в том числе по т.н. программе 1+4. Электронная регистрация на профессиональные образовательные программы, и зачисление в профессиональные образовательные учреждения; Электронная регистрация в Международном центре образования и требование финансирования учебы заграницей; Получение образовательного/научно-исследовательского гранта, и зачисление в центр подготовки для образования после школы.

По инициативе правительства Грузии, лица, проживающие в Абхазии и Цхинвальском регионе, не имеющие гражданство Грузии и нейтральные документы, смогут включиться в дошкольное, общее, высшее, и профессиональное образование на основании индивидуального номера. Это предусмотрено новой мирной инициативой правительства Грузии " Шаг к лучшему будущему ".В частности, с целью расширения доступности государственных сервисов для лиц, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе, заработает новый статус-нейтральный механизм т.н. "индивидуального номера" (в последующем личный номер). Идентификация личности будет происходить на основании рассмотрения его биометрических данных (биометрическое фото) и имеющихся при себе документов, после чего ему будет присвоен личный номер, который будет храниться в соответствующей электронной системе, и вместе с биометрическими данными в последующем во время получения разных услуг станет основанием для идентификации личности.Регистрация по личному номеру не означает установления, или присвоения гражданства для личности. В отличие от существующей до того регуляции и практики, лицо, зарегистрированное по личному номеру будет иметь возможность воспользоваться целым рядом государственных сервисов и без предоставления какого-либо документа, или в случае представления имеющегося при себе документа.По мнению аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства, данная инициатива еще больше упростит лицам, проживающим в Абхазии и Цхинвальском регионе, доступ к отдельным государственным сервисам в системе образования, такие как, например: электронная регистрация в государственные учреждения дошкольного воспитания, и зачисление в частные дошкольные учреждения. Электронная регистрация в общеобразовательных государственных учреждениях, и зачисление в частные школы. Электронная регистрация на Единые национальные экзамены, и зачисление в действующие в Грузии высшие образовательные учреждения, в том числе по т.н. программе 1+4. Электронная регистрация на профессиональные образовательные программы, и зачисление в профессиональные образовательные учреждения; Электронная регистрация в Международном центре образования и требование финансирования учебы заграницей; Получение образовательного/научно-исследовательского гранта, и зачисление в центр подготовки для образования после школы.









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