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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Жители оккупированных территорий смогут вести деятельность по индивидуальному номеру

05.04.2018 С целью обеспечения возможности участия в торгово-экономических операциях, и расширения доступа на разные сервисы для лиц, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе создается новый статус-нейтральный механизм.



Инициатива связана с новой упрощенной возможностью идентификации личности путем регистрации по индивидуальному номеру (в последующем - личный номер). Регистрация по личному номеру не подразумевает установление, или присвоение лицу гражданства.



"Регистрация по личному номеру не порождает обязательства, или права, связанные с гражданством. Заинтересованное лицо может представить заявление лично, или электронно (в том числе на абхазском и осетинском языке), или посредством полномочного третьего лица. Во время процедуры идентификации личности, и в целях установления его идентичности наряду с его биометрическими данными (биометрическое фото), могут быть рассмотрены также документы, выданные в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии. Процедура регистрации по личному номеру будет бесплатной. Соответствующий оператор, поставляющий сервисы, предусмотренные данной инициативой, в последующем может идентифицировать лицо, требующее сервис, на основании личного номера и биометрических данных"- сказано в концепции о мирной инициативе "Шаг к лучшему будущему", опубликованной Министерством по вопросам примирения и гражданского равенства.



В отличие от существующей до сих пор регуляции и практики, лицо, зарегистрированное по личному номеру, будет иметь возможность без представления удостоверения личности Грузии, нейтральной справки, или другого документа, даже в случае обращения с имеющимися на руках документами, использованными во время процесса идентификации и регистрации, упрощенно пользоваться рядом сервисов, как например: регистрация предпринимательским субъектом, и ведение экономической деятельности; Регистрация налогоплательщиком (налоговые льготы). Получение гранта. Пользование банковскими сервисами. Регистрация автотранспортных средств. Получение дошкольного и общего образования. Получение высшего образования. Участие в программах профессиональной переподготовки. Участие в определенных программах стажировки.











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