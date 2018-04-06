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    За похищенного в Абхазии гражданина Турции требуют выкуп в 2 миллиона долларов
    06.04.2018 - "Голос Америки"
    За освобождение похищенного два месяца назад из оккупированной Очамчиры гражданина Турции Селима Кая, требуют 2 миллиона долларов США - информацию об этом распространила турецкая пресса, со ссылкой на отца Селима Кая, бизнесмена Якупа Кая.

    Капитан турецкого рыболовецкого сейнера, 48-летний Селим Кая, занимающийся незаконным рыболовством на оккупированной территории Грузии, был похищен 9 февраля. Местный житель Георгий Пачулия вез Кая на автомашине из центра Очамчиры в порт.

    Им перекрыли дорогу два вооруженных человека в масках, водителя силой сбросили на месте, а гражданина Турции отвезли в неизвестном направлении. На следующий день обстрелянный BMW нашли у Беслахубы, а это селение находится на расстоянии 7 километров от Очамчиры.

    По сообщению турецких источников, сначала похитители потребовали 100 000 долларов США, но после того, как отец похищенного специально приехал в оккупированную Абхазию, и на месте ознакомился с течением операции по поиску сына, размер выкупа возрос 20 раз. В интервью с турецкими медиа Якуп Кая говорит:

    "После похищения Селима мы получили еще один мессидж на мобильный телефон, где было фото моего сына, и требование заплатить 2 миллиона долларов в виде выкупа".

    Похищение капитана турецкого промыслового сейнера связывают с незаконным бизнесом хамсы в оккупированной Абхазии, и пересечением абхазско-турецко-российских интересов в этом высокодоходном бизнесе. Параллельно распространяется информация, что у Селима Кая накопился большой долг перед абхазскими и русскими бизнес партнерами, и похитители стараются получить эти деньги, но семья Кая не подтверждает данную информацию.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган информирован о похищении турецкого гражданина в Очамчире. 25 марта в Трабзоне выступая на митинге сторонников правящей "Партии справедливости и развития" (AKP), на котором присутствовали дочери, и другие члены семьи похищенного Селима Кая, Эрдоган заявил, что он взял это дело под личный контроль, и Турция сделает все для освобождения своего гражданина.

    До того, 23 марта, судьбой похищенного гражданина Турции поинтересовался приехавший с незаконным визитом в Сухуми член большого меджлиса Турции, потомок мохаджиров Енгин Озкоч, представляющий оппозиционную "Народную республиканскую партию" (CHP).

    В результате целенаправленной работы лоббистов оккупированного анклава, первым делом "Федерации абхазских культурных центров Abhazfederasyonu", в турецких СМИ активно распространяется информация, что похищенного Кая, возможно, уже перевезли на контролируемую территорию Грузии.

    Заместитель начальника аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии, Кахабер Кемоклидзе отметает эту информацию, и говорит, что на встречах механизма превенции инцидентов и реагирования на них в Гали этот вопрос не рассматривался:

    "Вопрос похищения гражданина Турции в Гали не рассматривался, поскольку из СГБ я перехожу на другую работу, не могу сделать пространный комментарий на эту тему".

    Семья Кая, проживающая в городе Чаршибаш под Трабзоном, тесно связана с турецкой компанией Kobyalar Group. Эта бизнес группа посредством дочерней Koptur Balikcilik грубым нарушением закона "Об оккупированных территориях Грузии" включена в бизнес добычи, и переработки рыбы, как в оккупированной Абхазии, так и Поти. В Очамчире Kobyalar Group владеет предприятием "Хамса", а в Поти компания является самым крупным дольщиком компании "Айсберг 2".




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