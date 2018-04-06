В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию

06.04.2018 В администрации Гагрского района оккупированной Россией Абхазии прошла презентация совместного проекта Евросоюза и программы развития ООН, направленной на развитие сельских территорий Абхазии.



В мероприятии приняли участие руководство района, представители города Пицунда, сел и поселков Гагрского района. Центр развития сельского хозяйства и села создан в рамках реализации программы ЕС и ПРООН по развитию сельских территорий и является платформой по оказанию комплексных услуг в сфере агробизнеса и развития сельского хозяйства.



Основная цель проекта — оказание поддержки селам Абхазии в их экономическом и социальном развитии. На встрече специалисты центра рассказали о том, что в данном проекте задействованы три района Абхазии: Гагрский, Гудаутский и Очамчирский. Общая сумма, выделенная для развития вышеназванных районов, согласно программе, 900 000$ . В каждом из этих районов создаются инициативные группы, которые будут осуществлять процесс отбора проектов на получение Гранта и принимать окончательное решение путем независимого голосования. Такая группа будет сформирована и в Гагре, которая в свою очередь пройдет обучение при Центре.



Сегодня в Центре работают пятеро специалистов, которые готовы предоставить фермерам и бизнесменам свои консультационные и экспертные услуги в разных направлениях.



В ходе встречи сотрудники Центра отвечали на интересующие вопросы ее участников, они подчеркнули, что в рамках программы, порядка 30-40 проектов найдут свою поддержку в каждом районе.









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