.: Лента Новостей
  • В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию
  • За похищенного в Абхазии гражданина Турции требуют выкуп в 2 миллиона долларов
  • Жители оккупированных территорий смогут вести деятельность по индивидуальному номеру
  • Лица без гражданства Грузии, проживающие на оккупированных территориях, смогут получать общее, высшее и прообразование
  • Продукция с оккупированных территорий может продаваться в грузинских сетях с нейтральной маркировкой
  • «Шаг к лучшему будущему» - мирная инициатива правительства Грузии
  • ЕС приветствует мирную инициативу Грузии, Сухуми – против
  • «Шаг к лучшему будущему» — инициатива Тбилиси для Абхазии и Цхинвальского региона
  • Оккупация территорий Грузии представляет главную угрозу для государства - СГБ
  • Кинематографистов всего мира призвали не нарушать законодательство Грузии

    •
     
    В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию
    06.04.2018
    В администрации Гагрского района оккупированной Россией Абхазии прошла презентация совместного проекта Евросоюза и программы развития ООН, направленной на развитие сельских территорий Абхазии.

    В мероприятии приняли участие руководство района, представители города Пицунда, сел и поселков Гагрского района. Центр развития сельского хозяйства и села создан в рамках реализации программы ЕС и ПРООН по развитию сельских территорий и является платформой по оказанию комплексных услуг в сфере агробизнеса и развития сельского хозяйства.

    Основная цель проекта — оказание поддержки селам Абхазии в их экономическом и социальном развитии. На встрече специалисты центра рассказали о том, что в данном проекте задействованы три района Абхазии: Гагрский, Гудаутский и Очамчирский. Общая сумма, выделенная для развития вышеназванных районов, согласно программе, 900 000$ . В каждом из этих районов создаются инициативные группы, которые будут осуществлять процесс отбора проектов на получение Гранта и принимать окончательное решение путем независимого голосования. Такая группа будет сформирована и в Гагре, которая в свою очередь пройдет обучение при Центре.

    Сегодня в Центре работают пятеро специалистов, которые готовы предоставить фермерам и бизнесменам свои консультационные и экспертные услуги в разных направлениях.

    В ходе встречи сотрудники Центра отвечали на интересующие вопросы ее участников, они подчеркнули, что в рамках программы, порядка 30-40 проектов найдут свою поддержку в каждом районе.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия