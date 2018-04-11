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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию

11.04.2018 Полицейские Сыктывкара зафиксировали очередной факт мошенничества при заказе тура в абхазский пансионат "Сосновая роща".



В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Сыктывкару обратилась местная жительница 1962 года рождения, у которой обманом были похищены 16 485 рублей.



Женщина сообщила полицейским, что в феврале текущего года она задумалась о предстоящем отпуске и стала подыскивать варианты для отдыха в интернете. В ходе поисков она зашла на сайт пансионата "Сосновая роща" sosnovayarosch.info, что располагается в Абхазии.



Женщина вступила в переписку с представителями курорта и забронировала тур на конец мая продолжительностью 13 ночей. Те, в свою очередь, обещали 30% скидку в случае оплаты путевки до конца месяца. Сыктывкарка, не задумываясь, перечислила на указанный банковский счет денежные средства в сумме 16 485 рублей.



Позднее заявительница попыталась связаться с представителями пансионата по указанным на сайте телефонам, но дозвониться не смогла. Женщина решила, что связь недоступна потому, что пансионат находится в другой стране, и прекратила свои попытки.



После сыктывкарка купила билеты на поезд, а так как приезд намечался на день раньше, она решила вновь связаться с представителями курорта, чтобы продлить путевку. Однако связь с пансионатом опять оказалась недоступна. Отправить письмо по электронной почте ей также не удалось: письмо возвращалось обратно.



Тогда потерпевшая стала искать турфирмы в интернете, которые предлагают аналогичные варианты отдыха. В результате женщина вышла на связь с одной московской компанией и попросила помощи в установлении контактов с представителями пансионата "Сосновая роща". Сотрудники фирмы пояснили, что под видом представителей этого курорта действуют мошенники, и она не первая, кто пострадал от действий аферистов.



В настоящее время по данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество".



Более того, в ходе проверки полицейские выявили совпадения по номеру телефона и банковской карты с аналогичными фактами мошенничеств. В феврале текущего года две сыктывкарские семьи оказались обмануты аферистами при покупке путевок в тот же абхазский пансионат "Сосновая роща". Общая сумма похищенных обманом денежных средств превысила 75 тысяч рублей.



МВД по Коми предупреждает: в преддверии летнего отдыха отпускным ажиотажем и желанием сэкономить на расходах активно пользуются мошенники. Злоумышленники продают отдыхающим несуществующие авиа- и ж/д билеты, сдают в аренду выдуманное жилье, о чем потерпевшие узнают зачастую уже в день отъезда или по прибытии на место.



Полиция Коми призывает граждан быть бдительными. Не дайте мошенникам испортить вам отпуск. Заказывайте билеты только на проверенных сайтах. Старайтесь расплачиваться банковскими переводами через удобные онлайн-сервисы. Так без всяких расписок можно доказать оплату услуг. Тщательно изучайте предложения по аренде жилья, сравнивайте цены, обязательно просматривайте отзывы и не торопитесь с предоплатой.



При заключении письменного договора внимательно изучите его содержание. Если вас что-то не устраивает, требуйте внести корректировки.









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