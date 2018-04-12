На пациентов из Абхазии и Цхинвальского региона в 2014-2017 годах потрачено более 6,5 млн. долларов

12.04.2018 Институт развития свободы информации проанализировал расходы на медицинскую услугу пациентов, проживающих на оккупированных территориях.



В ходе анализа организация выявила следующие главные моменты:



В 2014-2017 годы в рамках программы покрытия из госбюджета медицинских расходов для абхазских и осетинских пациентов в целом потрачено 16 935 074.81 лари (более 6,5 млн. долларов США), а медицинскую услугу получили в совокупности 6,188 пациентов.



В 2014-2017 годы среди пациентов, пользующихся государственной медицинской помощью, больше было абхазов (3,595), чем осетин (2,650).



В 2014-2017 годы количество пациентов, пользующихся профинансированной из госбюджета медицинской услугой, возросло 2,4 раза, а выделенная из бюджета сумма почти удвоилась.



В 2014-2017 годы количество пациентов, пользующихся медицинской транспортировкой, профинансированной из госбюджета, увеличилось на 50%, а сумма, выделенная из бюджета, почти удвоилась.



В 2014-2017 годы среди пациентов, пользующихся государственной медицинской помощью, больше было абхазов (3,595), чем осетин (2,650). Соответственно, на медицинскую услугу абхазских пациентов потрачено больше средств (на абхазских пациентов - 9,759,689 лари, на осетинских пациентов – 8,098,078 лари).



Пациенты, проживающие на оккупированных территориях, чаще всего обращаются к медицинским учреждениям Грузии в случае заболевания онкологии, онкогематологии и с требованием медикаментов.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>