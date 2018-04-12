.: Лента Новостей
  • На пациентов из Абхазии и Цхинвальского региона в 2014-2017 годах потрачено более 6,5 млн. долларов
  • Сыктывкарка потеряла деньги, купив липовые путевки в Абхазию
  • Белгородские приставы нашли похищенных трёх детей в Абхазии
  • Нелегальная торговля с оккупированной Абхазией превышает миллионы лари - Чаргеишвили
  • В администрации Гагрского района прошла презентация проекта Евросоюза и ООН по сельскому развитию
  • За похищенного в Абхазии гражданина Турции требуют выкуп в 2 миллиона долларов
  • Жители оккупированных территорий смогут вести деятельность по индивидуальному номеру
  • Лица без гражданства Грузии, проживающие на оккупированных территориях, смогут получать общее, высшее и прообразование
  • Продукция с оккупированных территорий может продаваться в грузинских сетях с нейтральной маркировкой
  • «Шаг к лучшему будущему» - мирная инициатива правительства Грузии

    •
     
    На пациентов из Абхазии и Цхинвальского региона в 2014-2017 годах потрачено более 6,5 млн. долларов
    12.04.2018
    Институт развития свободы информации проанализировал расходы на медицинскую услугу пациентов, проживающих на оккупированных территориях.

    В ходе анализа организация выявила следующие главные моменты:

    В 2014-2017 годы в рамках программы покрытия из госбюджета медицинских расходов для абхазских и осетинских пациентов в целом потрачено 16 935 074.81 лари (более 6,5 млн. долларов США), а медицинскую услугу получили в совокупности 6,188 пациентов.

    В 2014-2017 годы среди пациентов, пользующихся государственной медицинской помощью, больше было абхазов (3,595), чем осетин (2,650).

    В 2014-2017 годы количество пациентов, пользующихся профинансированной из госбюджета медицинской услугой, возросло 2,4 раза, а выделенная из бюджета сумма почти удвоилась.

    В 2014-2017 годы количество пациентов, пользующихся медицинской транспортировкой, профинансированной из госбюджета, увеличилось на 50%, а сумма, выделенная из бюджета, почти удвоилась.

    В 2014-2017 годы среди пациентов, пользующихся государственной медицинской помощью, больше было абхазов (3,595), чем осетин (2,650). Соответственно, на медицинскую услугу абхазских пациентов потрачено больше средств (на абхазских пациентов - 9,759,689 лари, на осетинских пациентов – 8,098,078 лари).

    Пациенты, проживающие на оккупированных территориях, чаще всего обращаются к медицинским учреждениям Грузии в случае заболевания онкологии, онкогематологии и с требованием медикаментов.




    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия