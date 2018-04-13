Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Цихелашвили надеется, что жители оккупированных территорий воспользуются инициативой властей Грузии

13.04.2018 «Я достоверно знаю, что люди по обе стороны линии разделения осознают, что существующая ситуация не служит интересам населения, и многие ограничения, которые сегодня устанавливаются, направлены прямо против их нужд» -заявила государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Кетеван Цихелашвили до начала заседания правительственной комиссии с целью осуществления плана действия стратегии включенности.



По словам министра, на заседании правительственной комиссии будут рассматриваться пути осуществления новой мирной инициативы "Шаг к лучшему будущему".



"Это межведомственный рабочий формат, который определен для того, чтобы содействовать осуществлению государственной политики примирения и включенности. Главной темой встречи являются новые инициативы, уже утвержденные правительством Грузии. Разумеется, важно принятие инициативы, и ее имплементация. У инициативы есть инфраструктурные и финансовые компоненты, поэтому чрезвычайно важно определить следующие шаги, и запланировать план действия включенности по ведомствам. Эта инициатива включает доступность к очень многим благам. Это наше предложение, которое дает возможность решать гуманитарные вопросы, не затрагивая темы статуса, и это весьма важно для выполнения задач, подразумевающих помощь населению"- заявила Цихелашвили.



Министр подчеркивает, что у инициативы есть поддержка международного содружества.



"Самое важное, что в обществе, в том числе в экспертных кругах у этой инициативы есть поддержка. Надеюсь, что люди, на благоденствие которых направлен этот пакет, осознают и включатся в использование этих возможностей. Обнародованию этого пакета предшествовал весьма долгий процесс консультаций с разными группами и людьми, и я достоверно знаю, что существует рациональный интерес. Наша общая задача, суметь разрешить этот вопрос без политизации. Я уверена, что этими важными и комплексными шагами можно будет многим людям дать результат, на который рассчитаны эти шаги. Я действительно знаю, что люди по обе стороны осознают, что сложившаяся ситуация не служит интересам населения, и многие ограничения которые сегодня вводятся, напрямую направлены против их нужд, поэтому хочу призвать всех, воспринимать пакет этих предложений точно так, как он подготовлен. Это подразумевает не политизированные форматы включенности между разными сторонами общества, в том числе важна народная дипломатия"- заявила Кетеван Цихелашвили.











* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>