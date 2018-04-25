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  • Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
  • В Тбилиси похоронят 22 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
  • Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
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  • Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
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  • В январе–марте абхазы почти полностью забрали электроэнергию Ингури ГЭС и Варднил ГЭС

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    Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
    25.04.2018
    Готовится законопроект для населения, проживающего в Абхазии и Цхинвальском регионе, с целью получения ими экономической пользы.

    Водят поправки к закону Грузии "О порядке регистрации граждан Грузии, и проживающих в Грузии иностранцев, выдаче удостоверения личности (вида на жительство), и паспорта гражданина Грузии". Согласно изменению, Агентство развития государственных сервисов присвоит личный номер лицам, легитимно проживающим в автономной республике Абхазии и Цхинвальском регионе. Присвоение личного номера даст этим лицам возможность соответственно правилу, установленному законодательством Грузии, пользоваться разными сервисами, введенными для граждан Грузии. В том числе даст возможность получить статус специального предприятия, и учета налогоплательщиком. На лиц со статусом специального предприятия будут распространяться правила льготного налогообложения.

    "Согласно представленному законопроекту, в случае желания включится в торговлю и экономические отношения вдоль линии разделения заинтересованные лица смогут пользоваться специальным статусом (статусом специального предприятия), или зарегистрироваться обычным налогоплательщиком без присвоения специального статуса налогоплательщика. Требовать присвоение специального статуса налогоплательщика могут граждане Грузии, лица с нейтральными документами, зарегистрированные по личному номеру лица, проживающие в Абхазии и Цхинвальском регионе/Южной Осетии, иностранцы, которые будут осуществлять торговые операции вдоль линии разделения с налоговыми льготами, и действовать с учетом определенных специальным статусом прав и ограничений, что определяется законодательством Грузии"- говорится в пояснительной записке законопроекта "О внесении изменений в Налоговый кодекс Грузии".


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