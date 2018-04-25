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  • Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
  • В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
  • Для лиц, торгующих вдоль линии разделения, будут установлены льготы
  • В Тбилиси похоронят 22 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
  • Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших в вооруженном конфликте Абхазии в 1992-1993 годах
  • В Гали опасаются, что сухумский режим закроет еще 7 грузинских школ
  • ЕС готов поддержать мирную инициативу правительства Грузии практическими шагами
  • Единственной возможностью качественного лечения для гальцев является переход на эту сторону Ингури
  • Новая инициатива Грузии окажет позитивное влияние на мирный процесс - и.о. посла США
  • В январе–марте абхазы почти полностью забрали электроэнергию Ингури ГЭС и Варднил ГЭС

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    В Гали прошла очередная встреча механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
    25.04.2018
    В Гали завершилась очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них.

    Как заявил заместитель главы информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности Ираклий Антадзе, на 55-ой по счету встрече рассмотрели несколько вопросов, в том числе и правосудия в отношении осужденного за убийство Гиги Отхозория Рашида Канджи-оглы, а также освобождение незаконно задержанных граждан. Речь шла и об ожидаемом закрытии грузинских школ в Гальском районе.

    По словам Ираклия Антадзе, вопрос школ рассматривался на всех встречах формата механизма по превенции инцидентов и реагированию на них, устанавливаются детали и власти осуществят соответствующие шаги в этом направлении.


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