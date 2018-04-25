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    Останки 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии, доставят в собор Троицы
    25.04.2018
    У Национального бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули в Тбилиси собрались близкие лиц, тела которых доставили с абхазской территории. Они знакомятся с результатами экспертизы.

    Идентифицированы останки еще 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-1993 года.

    В частности: Тамаз Харбедия – заместитель министра, Михаил Кокая – советних Жиулия Шартава в военных вопросах, Зураб Дзаминашвили – боец, Гела Паркосадзе – боец, Гоча Шинджикашвили – боец, Георгий Арзуманов – боец, Коба Хечикашвили – боец, Нугзар Придонишвили – боец, Заза Мачарашвили – боец (Сачхере), Эрмиле Мачарашвили – боец (Сачхере), Симон Жоржолиани – боец (Цкалтубо), Мухран Тутисани – боец (Хони), Давид Глонти – боец (Ланчхути), Имеда Копалиани – боец, Давид Цурцумия – боец, Шота Джгамадзе – доктор медицинских наук, профессор. Руководитель противотуберкулезного центра в Гульрипши Шота Джгамадзе, Нугзар Милорава – командир танкового батальона, Аскало Манагадзе – мирный гражданин (Кутаиси), Гела Турманидзе – боец (Сачхере), Александр Заалишвили – боец, Мухран Мачарашвили – боец (Сачхере), Георгий Заркуа – мирный гражданин (Поти).

    Сегодня же останки 22 человек доставят в кафедральный собор Троицы, где пройдет гражданская панихида.

    Информацию об идентификации останков 22 человек, пропавших без вести в ходе вооруженного конфликта в Абхазии в 1992-1993 годах 23 апреля распространил Международный комитет Красного Креста.


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