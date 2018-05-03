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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Совет Европы принял решение в связи с грузинско-российским конфликтом

03.05.2018 2 мая 2018 года на 1315-м заседании комитета заместителей министров Совета Европы в рамках повестки дня вопроса "Совет Европы и конфликт в Грузии", было принято очередное решение, в котором была выражена твердая поддержка стран членов Совета Европы в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии, и заострено внимание на международной правовой ответственности России, как страны, осуществляющей фактический контроль на оккупированных территориях Грузии.



Данное решение является важным шагом с точки зрения оценки международным сообществом ситуации, существующей в оккупированных регионах Грузии.



В принятом решении по-прежнему была сформирована позиция, что Грузия не может осуществить в своих регионах легитимную юрисдикцию из-за постоянных препятствий, созданных Российской Федерацией, в том числе нахождения на месте ее военных частей.



Как и предыдущее решение, в принятом решении было зафиксировано, что существует конфликт между двумя странами членами, в частности между Россией и Грузией. В решении подчеркнули тот факт, что осуществленные Российской Федерацией действия, в частности, заключение т.н. договоров между Российской Федерацией и регионами Грузии, ратификация Государственной Думой России т.н. соглашения об объединении военных группировок Цхинвалького региона в составе вооруженных сил Российской Федерации, открытие т.н. таможенных пунктов, препятствуют мирному урегулированию конфликта, и подрывают усилие, направленное на укрепление безопасности и стабильности в регионе, явно нарушают суверенитет и территориальную целостность Грузии, и не имеют юридической силы. Соответственно, комитет заместителей министров призывает Российскую Федерацию, прекратить, и отменить этот процесс, и подчинится международным правовым обязательствам, в том числе соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



В решении выражена глубокая тревога из-за задержания в Цхинвальском регионе/Южной Осетии трех граждан Грузии - Арчила Татунашвили, Левана Куташвили, и Иосифа Павлиашвили и убийства Арчила Татунашвили. Комитет заместителей Совета Европы осудил тот факт, что для передачи покойника потребовались переговоры. А также выразил тревогу в связи с ограничением права свободного передвижения Левана Куташвили и Иосифа Павлиашвили, которые смогли перейти на контролируемую центральной властью территорию после долгой задержки.



В решении еще раз заострили внимание на факт убийства невооруженного гражданина Грузии Гиги Отхозория в селе Хурча 19 мая 2016 года.



А также выражена тревога из-за нарушения права собственности вынужденно перемещенных лиц, и уничтожения принадлежащих им домов в селе Ередви Цхинвальского региона/Южная Осетия.



Подчеркнут тот факт, что ни один незаконный акт России, преследующий целью изменение статуса регионов Грузии, не будет иметь правового результата, в том числе выдача паспортов и введение статуса т.н. иностранных резидентов.



В решении заострено внимание на нарушения прав человека, и отмечено, что государство, имеющее фактический контроль на этих территориях, должно обеспечить право получения образования на грузинском языке, создать условия для безопасного и достойного возвращения, и защиты права собственности вынужденно перемещенных лиц и беженцев, снять ограничения для обеспечения свободного передвижения на административной линии, и не осуществлять незаконные задержания. А также государство, осуществляющее фактический контроль на данных территориях, обязано обеспечить, чтобы население, проживающее в соответствующих регионах Грузии, не подвергалось любому проявлению дискриминации, в том числе на этнической почве, расследовать нарушения прав человека на этих территориях, не допустить последующее ухудшение состояния памятников культурного наследия Грузии в этих регионах Грузии.



Комитет заместителей министров приветствует усилие правительства Грузии для установления связи с населением Абхазии и Цхинвальского региона путем углубления гуманитарной деятельности с населением. А также позитивно оценивает новую миротворческую инициативу правительства Грузии "Шаг к лучшему будущему", как ясный пример твердой воли Грузии, что будет содействовать восстановлению доверия, и отношениям между разделенными линией обществами.



Комитет заместителей министров Совета Европы призывает Российскую Федерацию, обеспечить немедленный, и неограниченный вход органов Совета Европы на территории, находящиеся вне контроля правительства Грузии.



Министерство иностранных дел Грузии приветствует решение, принятое комитетом заместителей министров Совета Европы в связи с конфликтом в Грузии. Примечательно, что основанием этого решения стали соответствующие решения комитета заместителей министров Совета Европы от 2014, 2015, 2016, и 2017 года.









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