Закареишвили: Хорошее начинание будет погребено в первый же день, если сделать неправильный шаг

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04.05.2018 Бывший министр по вопросам примирения и гражданского равенства Паата Закареишвили положительно относится к новой мирной политике правительства "Шаг к лучшему будущему", но считает ошибкой пиар-кампанию вокруг этой темы.



По заявлению Закареишвили, работа над темами, определенными мирной инициативой правительства Грузии, в том числе изучение примеров Кипра, Молдовы, и Тайваня осуществлялось и в бытность его министром, и хорошо, что преемственность политики сохраняется.



"Для меня было принципиально, и до того, как стать министром я говорил, что необходимо незаконно выданные документы, имеющиеся на руках у абхазов и осетин, превратить во внутренние грузинские документы. Делаются шаги в данном направлении, что очень хорошо. Это даст возможность населению, проживающему на территории Абхазии и Южной Осетии, включится в разные проекты, помимо здравоохранения. Тема здравоохранения хорошо показала, что это работает. Важна инициатива с точки зрения содействия образованию и торговле. Сами по себе это хорошие инициативы, и хорошо прописаны"- заявил Закареишвили.



Однако у экс-министра есть замечания в связи с пиар-кампанией, которая активно проводится, и считает, что тем самым возможность претворения инициатив в жизни с самого же начала была заблокирована.



"Когда мы начали программу здравоохранения, никто ничего не знал. Это было направлено на каждого абхаза, каждого осетина, а не на абхазскую и осетинскую сторону. Мы не говорили, что мы сейчас начинаем здравоохранение на основании абхазских и осетинских паспортов, не пиарили, и не искали одобрения Запада. Об этом начали говорить сами абхазы и осетины. Я критически отношусь к упаковке этой инициативы. Это должно было произойти вкрадчиво, а не публично, а информация в абхазском и осетинском обществе распространилась бы сама собой.



Эта пиар-кампания напомнила мне стиль "Национального движения". В 2005 году не проходила неделя, чтобы не было какой-либо инициативы, причем это озвучивалось в Вашингтоне, Брюсселе, Страсбурге, а абхазы и осетины сердились, дескать, почему не согласовываете с нами. К сожалению, у меня "дежавю", я увидел стиль "Национального движения", когда мы это предлагаем миру, поэтому на следующий же день пошла блокировка, и абхазская и осетинская сторона закрылась. Они должны были что-нибудь ответить, либо сказать, молодцы грузины, какие вы хорошие, либо сказать, что это неприемлемо для них. Во время таких пиар-кампаний идут аплодисменты с Запада, но абхазы и осетины каждый раз закрываются. Поэтому надо иметь элементарный опыт, чтобы знать, хорошее начинание в первый же день будет погребено, если сделать неправильный шаг"- заявил Паата Закареишвили.



По мнению бывшего государственного министра, все надо было начать с парламентского рассмотрения, что является идущим на грузинском языке долгосрочным периодом, а в это время абхазы и осетины приходят в замешательство, не знают, что и когда ответить.



"Бизнесмены, которые требовали сделать в данном направлении шаги, сейчас уже становятся заложниками заявлений де-факто властей, поскольку если они примут эти блага, считается, что противостоят официальной абхазской политике. Наши шаги вынудили их отказаться от наших предложений. Поэтому мне кажется, что очень хороших предложений, к сожалению, ждет та же судьба, что и всех тех хороших предложений, что были в 2005 году у "Национального движения". Сегодня мы даже не сравнимся этими предложениями с инициативами Саакашвили, который предлагал абхазам пост вице-президента, и каждую неделю выступал с новыми, очень хорошими предложениями. Это по сравнению с ним почти ничего, но после войны, разумеется, это очень важно и хорошо"- заявил Паата Закареишвили.



Напомним, правительство Грузии утвердило новую миротворческую инициативу "Шаг к лучшему будущему", подразумевающую три основных направления. Это: поощрение, расширение, и упрощение торговли вдоль линии разделения путем создания новых возможностей. Создание дополнительных возможностей получения качественного образования и упрощение доступа на все этапы образования, как внутри страны, так и заграницей. Упрощение доступности разных благ и пользы для граждан, проживающих в Абхазии и Цхинвальском регионе, в том числе созданием новой нейтральной возможности идентификации для жителей этого региона, что подразумевает регистрацию по личному номеру, и не связано с установлением гражданства.











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