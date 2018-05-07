Гогуадзе: Наша задача - говорить с населением оккупированных территорий

Новая мирная инициатива правительства Грузии
представляет один из важнейших шагов, заявляет первый зампредседателя парламентского комитета внешних отношений Нино Гогуадзе, .
По ее словам, это важный шаг, сделанный для объединения разобщенного конфликтом населения, и восстановления доверия.
"Наряду со многими значительными новшествами эта инициатива даст людям, живущим в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, возможность реальных торговых отношений. Возможность производить местный продукт, и продавать его на всей территории Грузии, а также на рынке Евросоюза.
В то же время инициатива даст молодежи, проживающей на оккупированной территории, получить качественное образование. Эта возможность включает получение образования как в учебных заведениях на контролируемой территории Грузии, так и в университетах Европы.
Сейчас, разумеется, наша задача, чтобы все мы включились, и говорили со всеми теми, кто живет на оккупированных территориях, и для которых жизненно важно использование этих новых возможностей"- заявила Нино Гогуадзе.