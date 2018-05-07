Гогуадзе: Наша задача - говорить с населением оккупированных территорий

07.05.2018



По ее словам, это важный шаг, сделанный для объединения разобщенного конфликтом населения, и восстановления доверия.



"Наряду со многими значительными новшествами эта инициатива даст людям, живущим в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, возможность реальных торговых отношений. Возможность производить местный продукт, и продавать его на всей территории Грузии, а также на рынке Евросоюза.



В то же время инициатива даст молодежи, проживающей на оккупированной территории, получить качественное образование. Эта возможность включает получение образования как в учебных заведениях на контролируемой территории Грузии, так и в университетах Европы.



Сейчас, разумеется, наша задача, чтобы все мы включились, и говорили со всеми теми, кто живет на оккупированных территориях, и для которых жизненно важно использование этих новых возможностей"- заявила Нино Гогуадзе.

Новая мирная инициатива правительства Грузии представляет один из важнейших шагов, заявляет первый зампредседателя парламентского комитета внешних отношений Нино Гогуадзе, .По ее словам, это важный шаг, сделанный для объединения разобщенного конфликтом населения, и восстановления доверия."Наряду со многими значительными новшествами эта инициатива даст людям, живущим в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе, возможность реальных торговых отношений. Возможность производить местный продукт, и продавать его на всей территории Грузии, а также на рынке Евросоюза.В то же время инициатива даст молодежи, проживающей на оккупированной территории, получить качественное образование. Эта возможность включает получение образования как в учебных заведениях на контролируемой территории Грузии, так и в университетах Европы.Сейчас, разумеется, наша задача, чтобы все мы включились, и говорили со всеми теми, кто живет на оккупированных территориях, и для которых жизненно важно использование этих новых возможностей"- заявила Нино Гогуадзе.









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