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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Цихелашвили: Мы не можем изменить прошлое, но надо сделать шаги к лучшему будущему

07.05.2018 Миротворческая политика включает три основных направления, которыми должны пользоваться граждане, проживающие на оккупированных территориях - заявила журналистам государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили.



"В парламенте мы первым слушанием представили пакет проекта законодательных поправок, утвержденный правительством в рамках новой мирной инициативы "Шаг к лучшему будущему". Эти изменения в основном касаются трех направлений. Первое подразумевает поощрение и расширение торговли путем создания новых возможностей вдоль линии разделения, второе - гарантию доступности качественного образования для молодежи, проживающей на оккупированных территориях, которые справедливо заинтересованы в лучшем образовании, это самая правильная инвестиция. И третье, это упрощение доступности на разные блага и сервисы, что будут в процессе нашего развития, и на пути успешной европейской интеграции, в том числе полученные соглашением о безвизовом сообщении и о свободной торговле"- заявила Кетеван Цихелашвили.



В беседе с журналистами министр пояснила, что выполнить инициативу будет нелегко, но путем проведения последовательной политики со временем она заработает на благо населения.



"Разумеется, это не окончательный шаг, поддержка пакета законопроекта со стороны законодательного органа является первым важным инструментальным шагом для того, чтобы мы перешли на фазу осуществления. И, разумеется, с учетом существующего политического положения и безопасности это будет не просто, и, разумеется, наша задача состоит в том, чтобы со временем это последовательно заработало на благо населения. Первая задача этой инициативы, улучшение тяжелого положения населения, пострадавшего от конфликта, и на основании этого создание пространства диалога, отношений, и общих интересов общества, разделенного сегодня колючими ограждениями. Мы хотим отозваться на интересы этих людей, и помочь им улучшить свое положение, и тем самым открыть пространство для отношений. Для твердого мира и стабильности у строительства доверия и примирения нет альтернативы.



В этом зале раздавались весьма важные послания, подобные которым я не помню, поэтому думаем, что это было действительно беспрецедентное заседание. Послания для людей, проживающих на той стороне линии разделения о том, что необходимо примирится, и мы должны вернуть друг друга, о том, что мы прошли много боли, противостояния, чего не должно было быть, и мы сочувствуем боли всех.

Мы не можем изменить прошлое, но мы должны сделать шаги к лучшему будущему, и это надо сделать сегодня. Это был главный посыл, и наряду с поддержкой этой инициативы для меня особенно важным является то, что есть стремление, настрой, поддержать миротворческую политику, ее принципиальность и последовательность, которая обязательно приведет нас к конечному результату"- заявила Кетеван Цихелашвили.











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