Софья Кацарава: Мы сделаем все, чтобы достичь мирного урегулирования конфликта

Вызовы будут, но мы обязательно продолжим последовательную работу точно в том направлении, чтобы эта стратегия была осуществлена посредством правильных механизмов - заявила журналистам председатель парламентского комитета по внешним отношениям Софья Кацарава в связи с мирной инициативой власти Грузии.
По словам Кацарава, инициатива правительства Грузии
пользуется международной поддержкой.
"Новая мирная инициатива хорошо продумана, и ориентирована на результат. Мы много говорили о благах, и концепции, и придерживаемся мнения, что шаг сделан правильно.
То, что для населения, проживающего на оккупированных территориях, мы можем создать больше возможностей с точки зрения торговли, экономики, и образования, непростой процесс. Всем хорошо известно, перед какими процессами мы стоим, но для меня главное, что существует стратегия и видение, и со стороны власти есть конкретный шаг к тому, что мы не раз заявляли в контексте миротворческой политики.
Вызовы будут, но мы обязательно продолжим последовательную работу именно в том направлении, чтобы данная стратегия была осуществлена посредством правильных механизмов. Это будет не простой процесс, в то же время важно, что международные партнеры выражают полную поддержку этой инициативе.
У нас налажена коммуникация во всех форматах. Абсолютно все выразили позитивное отношение, и надеемся, что в процесс осуществления будет включено международное содружество. Мы все сделаем для того, чтобы последовательно осуществить заявленную нами миротворческую политику, чтобы достичь той цели, какая есть у нас с точки зрения мирного урегулирования конфликта"- заявила Софья Кацарава.