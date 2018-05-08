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    Жители Гудаутского района при задержании угрожали правоохранителям
    08.05.2018
    В ходе проведения профилактических мероприятий 29 апреля текущего года по ул. Адлейба в г. Сухуми по требованию остановки автомобиля марки «Мерседес» водитель, не подчинившись законным требованиям сотрудников милиции, попытался скрыться в направлении с. Нижняя Эшера.

    В результате преследования данный автомобиль был остановлен на одной из проселочных дорог правоохранителями. Водитель автотранспортного средства Анкваб Алмас Русланович 1987 г.р., а так же двое пассажиров - Матуа Темур Иванович 1972 г.р. и Маан Баграт Викторович 1988 г.р. - жители Гудаутского района, при задержании пытались угрожать сотрудникам правоохранительных органов пистолетом и двумя гранатами.

    Вышеназванное оружие изъято и, согласно справке экспертов, пистолет является сигнальным, переделанным кустарным способом в боевой, а ручные гранаты боевые и пригодны для производства взрыва.

    В отношении Анкваб, Матуа и Маан возбуждено уголовное дело.




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