В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии

Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили представила членам временной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности новую мирную инициативу "Шаг к лучшему будущему".
Государственный министр ознакомила депутатов со всеми направлениями, которые включает инициатива. Детально рассмотрели законодательные поправки, запланированные в ее рамках.
"Сегодня я еще раз ознакомила членов комиссии с мирной инициативой, и законодательной инициативой, их сутью, содержанием, и нагрузкой. Думаю, состоялась интересная дискуссия.
Мы хотели, чтобы инициатива была рассмотрена во временной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности именно в этом формате, поскольку над этими вопросами в парламенте работает именно эта комиссия. На парламентской сессии инициатива была принята первым слушанием. Рабочий процесс продолжается, и скоро состоится второе и третье слушание"- заявила Кетеван Цихелашвили.
На заседании государственный министр ответила на вопросы депутатов. Состоялась дискуссия. Члены комиссии поддержали инициативу.