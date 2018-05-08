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    В парламентской комиссии обсудили новую мирную инициативу правительства Грузии
    08.05.2018
    Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства Грузии Кетеван Цихелашвили представила членам временной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности новую мирную инициативу "Шаг к лучшему будущему".

    Государственный министр ознакомила депутатов со всеми направлениями, которые включает инициатива. Детально рассмотрели законодательные поправки, запланированные в ее рамках.

    "Сегодня я еще раз ознакомила членов комиссии с мирной инициативой, и законодательной инициативой, их сутью, содержанием, и нагрузкой. Думаю, состоялась интересная дискуссия.

    Мы хотели, чтобы инициатива была рассмотрена во временной парламентской комиссии по вопросам восстановления территориальной целостности именно в этом формате, поскольку над этими вопросами в парламенте работает именно эта комиссия. На парламентской сессии инициатива была принята первым слушанием. Рабочий процесс продолжается, и скоро состоится второе и третье слушание"- заявила Кетеван Цихелашвили.

    На заседании государственный министр ответила на вопросы депутатов. Состоялась дискуссия. Члены комиссии поддержали инициативу.




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