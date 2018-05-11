Главная| Гражданское Общество| Свидетельства Истории| Этнографический Очерк| Война в Абхазии| Геноцид в Абхазии|

Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Квирикашвили: Политика властей в отношении Абхазии и Цхинвальского региона пользуется большой международной поддержкой

11.05.2018 В результате прагматичной и правильной внешней политики, в Грузии создана безопасная и стабильная среда и сегодня, наша страна ближе к Евросоюзу и НАТО, чем когда-либо, — об этом премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил во время выступления с речью на съезде «Грузинской мечты – Демократической Грузии».



По его словам, достигнутый результат дает дополнительный стимул, чтобы правительство было более амбициозным в будущих планах.



«Уже разработана новая концепция Дорожной карты интеграции Грузии в Евросоюз, девиз которой – «Больше интеграции для больших возможностей». Цель новой концепции – максимальное использование существующих механизмов сотрудничества с Евросоюзом, а также возможностей вне соглашения об ассоциации, что будет способствовать подготовке Грузии для дальнейшей интеграции в ЕС.



Обязательно хочу подчеркнуть Соглашение о визалиберализации с ЕС, в результате которого сегодня граждане Грузии свободно могут ездить в страны Евросоюза. Это передвижение дает нашему народу много возможностей, как для укрепления культурной близости и близости ценностей, так и с экономической точки зрения.



Успешно проходит процесс интеграции с НАТО. Как вам известно, в июле состоится Варшавский саммит НАТО, на котором, я уверен, надлежащим образом будет подчеркнут прогресс Грузии в отношении НАТО, и это, соответственно, отобразится в декларациях», — заявил Георгий Квирикашвили.



Как отметил премьер, все больше укрепляются отношения Грузии с главным стратегическим партнером – США. По его словам, страна получает от американских друзей решительную поддержку на всех уровнях.



«Защита суверенитета и территориальной целостности страны в условиях оккупации двух регионов, является нашим главнейшим вызовом и в этом вопросе Грузия пользуется полной поддержкой международного содружества.



Осуществляемая властями Грузии политика в отношении Абхазии и Цхинвальского региона, в том числе и новые мирные инициативы, можно смело сказать, пользуются большой международной поддержкой.



Наши западные друзья и стратегические партнеры с высших международных трибун открыто поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии. Они также разделают и поддерживают политику наших властей в отношении России.



Не существует успеха, развития и прогресса без мира и стабильности. Поэтому, одним из главнейших достижений наших властей я называю именно обеспечение мира и стабильности в стране. Регион, в котором мы живем, является одновременно регионом возможностей и вызовов. Поэтому, прагматичная внешняя политика, это тот уникальный инструмент, которым, с одной стороны, можно справиться с существующими вызовами, и в то же время, пользоваться всеми теми благами, которых так много в нашем регионе», — заявил Георгий Квирикашвили.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>