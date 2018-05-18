На встрече в Гали грузинская сторона вновь потребовала выдачи убийцы Гиги Отхозория

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18.05.2018 Сегодня в Гали закончилась очередная встреча механизма превенции инцидентов и реагирования на них. По заявлению руководителя тбилисской делегации, заместителя начальника аналитического департамента Службы государственной безопасности, Ираклия Антадзе, на встрече разговор шел о передаче осужденного в убийстве Гиги Отхозория, но, по его же словам, ответ абхазской стороны был неопределенный.



"Завтра, 19 мая, исполняется два года с жестокого убийства Гиги Отхозория. Этот вопрос был предметом чрезвычайно интенсивного рассмотрения, мы четко зафиксировали позицию центральной власти в отношении исполнения правосудия, передачи центральной власти Грузии Канджи-Оглы, осужденного за жестокое убийство Гиги Отхозория. Этот вопрос не раз был озвучен в ходе встречи, и очень принципиально. Их позиция не изменилась, их ответ был неопределенный"- заявил Ираклий Антадзе.



По его же словам, на сегодняшней встрече также был разговор о других инцидентах, зафиксированных у линии оккупации.



"Разговор касался вопросов ограничения передвижения. Наша позиция была принципиальная, у местного населения не должны создаваться проблемы. Мы поинтересовались состоянием здоровья задержанных людей, и потребовали их освобождения в кратчайшие сроки"- заявил Ираклий Антадзе.



Очередная встреча механизма превенции инцидентов и реагирования на них в Гали намечена на 27 июня.



19 мая 2016 года в сопредельном с оккупированным Набакеви селе Хурча Зугдидского района был убит гражданин Грузии Гига Отхозория. Суд заочно признал виновным убийцу, и приговорил Рашида Канджи-Оглы к 14 годам заключения.



В 2018 году "Ассоциация молодых юристов Грузии" вместе с организацией-партнером "Европейский центр по защите прав человека" обратилась по делу в Европейский суд по правам человека против Российской Федерации. В иске АМЮГ обосновывает нарушение с российской стороны прав, предусмотренных статьями 2 и 13 Европейской конвенции, о действенных средствах по защите жизни, и правовой защите.











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