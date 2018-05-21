В Тбилиси открылась выставка, посвященная мирному совместному проживанию абхазов и грузин

21.05.2018 В выставочном зале Национального архива Грузии открылась выставка, посвященная мирному совместному проживанию абхазов и грузин – «Здесь мы вместе». На мероприятии присутствовала министр юстиции Тея Цулукиани.



Как отметила Цулукиани, «абхазы и грузины, грузины и абхазы снова будут жить в одном государстве». А разрыв в отношениях, по ее словам, является временным.



«Мы, министерство юстиции, в этом выставочном пространстве Национального архива принимаем эту важнейшую и интересную выставку, это – грузины и абхазы, абхазы и грузины вместе, чтобы показать, что у нас – одно прошлое, и разрыв в отношениях, который сегодня может у нас быть из-за оккупации, является временным, что у нас и будущее будет одно.



В качестве символа этого, по инициативе правительства Абхазской Автономной Республики, мы принимаем эту выставку, которая с помощью фотоматериала показывает отношения абхазов и грузин на протяжении многих десятков лет, будь то область искусства, либо государства.



Очень важно, что эту выставку посещают абхазы, проживающие на той территории, которую контролируют власти Грузии. Это тоже символ того, что скоро мы объединимся и будет жить в одном государстве, которое является европейским и сильным государством, в котором одинаково защищены права всех», — отметила Тея Цулукиани.



Выставка, посвященная Дню Абхазии в зале Национального архива продлится до 23 мая.









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