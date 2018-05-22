В парламенте Грузии состоялось мероприятие, посвященное мохаджирству

Правительство А/Р Абхазия, парламентский комитет по вопросам диаспоры и Кавказа, временная комиссия восстановления территориальной целостности, и аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства организовали в парламенте Грузии мероприятие, посвященное мохаджирству.



Мероприятие открыл председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Звиад Квачантирадзе, к присутствующей общественности с речью обратились исполняющий обязанности председателя правительства Автономной республики Абхазии Вахтанг Колбая, и начальник департамента по вопросам А/Р Абхазии и бывшей области Южной Осетии и гражданской интеграции аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равенства Звиад Звиададзе.



В выставочном зале парламента была представлена тематическая фотовыставка, связанная с мохаджирством, а в кинозале состоялся показ фильма "Абхазы, потомки мохаджиров в Аджарии", раздали информационные буклеты.



"Фотовыставка с одной стороны является исторической хроникой, а с другой стороны, даже спустя 150 лет, откликом боли в генетике Абхазии и грузин. Я обращаюсь к нашим абхазским собратьям, мы являемся народом одной судьбы, и носителем одной боли, но наша сила в нашей сознательности"- заявил Вахтанг Колбая.



В конце мероприятия государственный ансамбль песни и танцев исполнил грузинские и абхазские песни.



На мероприятии присутствовали председатель Верховного Совета Автономной Республики Абхазии Элгуджа Гвазава, представители исполнительной и законодательной властей Грузии, аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса, члены правительства А/Р Абхазии, и депутаты Верховного Совета.









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