Госсекретарь США призвал Россию отозвать признание Абхазии и Цхинвальского региона

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22.05.2018 Государственный секретарь США Майк Помпео поздравил Грузию со столетним юбилеем Первой Демократической Республики и напомнил, что в этом году отмечается 10 лет вторжения России в Грузии.



С посещения Государственного департамента США начался сегодня рабочий визит премьер — министра Грузии Георгия Квирикашвили в Вашингтон.



Премьер поздравил Майка Помпео с избранием на пост госсекретаря США и пожелал ему успехов в деятельности.



Основными темами встречи были вопросы предусмотренные повесткой дня стратегического партнерства США — Грузии и позитивная динамика развития двусторонних связей, а также процесс евроатлантической интеграции Грузии и вызовы связанные с территориальной целостностью страны.



Глава грузинского правительства оставил памятную запись в книге гостей Госдепартамента США. После окончания встречи, Георгий Квирикашвили и Майк Помпео провели брифинг для прессы.

«Наше искреннее послание сегодня таково – США твердо поддерживают Грузию, эта поддержка непоколебима, и так и будет продолжаться», — заявил Майк Помпео.



Госсекретарь США поздравил Георгия Квирикашвили со 100-летием Первой Республики, а также напомнил, что десять лет назад, в 2008 году, «произошло вторжение России на территорию Грузии».



«Как заявил в июле прошлого года вице-президент Майк Пенс в Тбилиси, мы – вместе с вами, мы – рядом с вами, гордимся этой дружбой и стратегическим партнерством с вашим народом. Я рад, что сегодня мы проводим седьмую сессию Комиссии стратегического партнерства Америки-Грузии. Этот год также важен еще по одной причине — в 2018 году исполняется 10 лет с года вторжения России в Грузию. Соединенные Штаты Америки однозначно осуждают оккупацию территорий Грузии Россией. Российское насильственное вторжение в Грузию является явным нарушением международного мира и безопасности и противоречит уставам ООН. Оккупированные Россией территории Грузии – Абхазия и Южная Осетия, являются неотъемлемой частью Грузии», — заявил Помпео.



Госсекретарь подчеркнул, что США поддерживают территориальную целостность Грузии в международно признанных границах.



«Мы призываем Россию выполнить обязательства, взятые на себя соглашением о прекращении огня от 2008 года и вывести вооруженные силы на позиции, существующие до конфликта. А также отозвать признание регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии независимыми территориями», — заявил Помпео.









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